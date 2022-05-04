Яковенко: 9 мая Путин может заявить о войне и объявить мобилизацию, это ускорит падение режима. Интервью

Во время парада победы в Москве 9 мая президент страны-агрессора России Владимир Путин попытается "придать новый импульс" "спецоперации" в Украине. Он может назвать войну войной и объявить всеобщую мобилизацию в РФ.

Тем не менее, такие решения будут иметь тяжелые последствия как для рядовых россиян, которых бросят на фронт как "пушечное мясо", так и для самого режима. Это станет еще одним шагом, приближающим его крах.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

– Вы верите в то, что на параде победы в РФ 9 мая или в ближайшие после него дни может прозвучать заявление о том, что Россия ведет войну с Украиной, а не проводит "спецоперацию"?

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– Какие-то заявления, скорее всего, прозвучат. Потому что война идет уже два с половиной месяца, а какого-то не то что блицкрига, а даже заметных успехов нет, даже на границы Донецкой и Луганской областей никак не могут выйти – это действительно критическая ситуация для Путина.

Поднимается какой-то ропот, правда, не очень публичный. Тем не менее, понятно, что, несмотря на все уговоры – разговоры пропаганды о том, что, дескать, это дело долгое, так быстро не делается и так далее – все это звучит крайне неубедительно.

Понятно, что будет сделано что-то, чтобы как-то вдохновить, придать новый импульс всей этой истории.

Но дело в том, что война – это не только мобилизация, это еще и военное положение, это немного другая в целом ситуация в стране. Насколько к этому готов режим? Скорее всего, готов. А население – не уверен.

– Какими могут быть последствия для режима?

– Я не знаю, просчитывает ли Путин последствия этого шага, но мобилизация повлечет за собой несколько последствий.

Во-первых, массовый саботаж. Очевидно, что даже те, кто сегодня поддерживает эту "спецоперацию", воевать не готовы. Это классическое состояние Шарикова: на учет встану, а воевать не пойду.

– Почему не готовы? Не потому ведь, что украинцев жалко?

– Нет, конечно. Умирать не хочется. А украинцев совершенно не жалко – в массе своей. Я не хочу сказать, что всем не жалко, не считаю, что я единственный. Достаточно большое количество людей, никак не меньше 20%, категорически против этой безумной авантюры.

Думаю, около 30% поддерживает, около 20% против, а остальным вообще все по барабану. Это реальный расклад общественного мнения, а не та хрень – извините за неровность стиля, – которую нам предлагают в виде опросов.

Естественно, большинство украинцев не жалко, но жалко себя – не хочется умирать. Несмотря на то, что они готовы, сидя у телевизора, верить пропаганде, что "российские героические войска кладут украинцев налево и направо", все понимают, что происходит. Когда дело доходит до реального выбора, они понимают, что надо будет просто ехать и умирать.

Будет совершенно чудовищная коррупция, военкоматы обогатятся и озолотятся.

Во-вторых, резко увеличится количество грузов-200, ведь что такое мобилизация? Это значит, что будут призывать людей, которые либо когда-то давно служили в армии, либо никогда не служили. Это пушечное мясо будут бросать под украинские снаряды и пули. Естественно, будет огромное количество трупов.

Сегодня ведь не какая-то средневековая война, когда количество армии было решающим. Да, численность вооруженных сил имеет значение, но это численность вооруженных сил, а не огромные толпы необученных людей.

Скорее всего, эта мобилизация может дать результаты к концу лета, к тому времени люди должны будут пройти какое-то обучение. Но к этому времени Вооруженные силы Украины в достаточном количестве получат современное натовское оружие.

– Они уже и сейчас получают достаточно серьезное оружие.

– Да, и сейчас получают, но все-таки основная масса современного тяжелого натовского вооружения пойдет в результате американского ленд-лиза, аналогичных решений Великобритании. И Германия собирается принять в этом участие.

В летнее время пойдет основная масса этого вооружения, и как раз в это время подоспеют мобилизованные. Встреча этого современного натовского оружия и людей, которые будут мобилизованы, состоится, и результат будет совсем не в пользу российской армии.

Это может произойти, потому что состояние головы Путина – это вопрос его лечащего врача. Если он это сделает, это будет огромная глупость. Но результат, я думаю, будет крайне плачевным для России.

Скорее всего, это будет еще одним шагом, который ускорит падение путинского режима.

– Рядовые россияне в курсе того, что случилось с начальником генштаба вооруженных сил России Герасимовым? Что был нанесен удар по штабу под Изюмом, что он был вероятно ранен?

– Думаю, что нет. Слушайте, а откуда рядовые россияне будут в курсе об этом?

– У них же есть интернет? Или они не умеют им пользоваться?

– Интернет есть, россияне умеют им пользоваться. Они переписываются в почте, в социальных сетях, они играют в игры, делают какие-то покупки. Но интернетом не пользуются как источником информации. Основная масса россиян узнает о том, что происходит в Украине, из телевизора. А в телевизоре об этом ничего не говорится.

– То есть, по мнению рядового россиянина, Россия сегодня побеждает в войне против Украины?

– Можно сказать, да, хотя, за определенным исключением, несмотря на странное состояние умов в России, сказать, что все россияне сплошь идиоты, нельзя. Идет массированная пропаганда, что половина украинской армии уже лежит убитая в полях, а другая половина уже сдалась. Но вопрос о том, а с кем же воюют, возникает.

Скорее, другая ситуация – в общем, все равно. Ну да, интересно, прикольно. Отдельные беседы, которые проводят оппозиционные блогеры, свидетельствуют о том, что, лежа на диване, они посматривают. Воюют? Ну, пусть воюют.

– Так чем сможет похвастаться Путин на параде 9 мая? Каким победами?

– Для того, чтобы похвастаться, совершенно не обязательно, чтобы было то, чем можно похвастаться. Это будет очень громкое зрелище, большое бряцание танками. Провезут несколько очень больших, громоздких сооружений, которые якобы "за полсекунды долетают до Нью-Йорка".

Покажут массу фильмов, везде будет развешана эта полусвастика. Телевизор будет разрываться от криков "победа!" и "можем повторить!" И само по себе это будет оказывать гипнотическое действие. Эта истерика будет заменять реальные победы.

Скажут о том, что "мы успешно выполнили второй этап спецоперации, все идет по плану". В чем будет заключаться этот второй этап, никто понятия не имеет. Наверное, еще раз будет сказано, что, "наконец-то, мы освободили Мариуполь и всю Донецкую и Луганскую область". Будет сказано, что "Украина денацифицирована, демилитаризирована".

Все по Оруэллу. Все, что происходит на самом деле, не имеет значения. Важно, что будет сказано по телевизору.