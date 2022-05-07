Армия Путина может стать крайне слабой и 'пластилиновой', – Касьянов

Если в Российской Федерации будет объявлена всеобщая мобилизация, стране-агрессору следует ожидать массового саботажа. Сформированные таким образом войска будут "пластилиновыми", разбить их не составит труда.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал общественный активист и волонтер Юрий Касьянов. "Воинские части, которые будут создаваться по закону о всеобщей мобилизации, будут малобоеспособными и крайне ненадежными для командования России", – подчеркнул он.

По словам волонтера, нельзя ожидать, что мотивация рядовых россиян будет высокой, поскольку речь идет о "захватнической, несправедливой, колониальной, империалистической" войне.

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"Безусловно, многие попытаются уклониться тем или иным способом. Безусловно, будет много людей разного уровня образования, воспитания и так далее, которые уже понимают, что эта война несправедливая, и будут не только уклоняться, но и сдаваться в плен и переходить на нашу сторону", – спрогнозировал он.

Касьянов убежден, что воинские подразделения будут представлять собой "колосс на глиняных ногах, который, как ни парадоксально, будет легче одолеть. Казалось бы, больше войск, но на самом деле эти войска будут аморфными, пластилиновыми, ненадежными для противника".

Волонтер также спрогнозировал, что мобилизованные россияне, настроенные против режима, будут переходить на сторону украинской армии и бороться за освобождение Украины.

Как писал OBOZREVATEL, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж назвал признаки готовящейся в России всеобщей мобилизации.