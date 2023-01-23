Двойник Путина заболел и сорвал купание на Крещение: как выглядят все его ''дубликаты''. Фото

Похоже, проблемы со здоровьем – не только у президента РФ Владимира Путина, но и у его двойников. И пока Путин, по информации западных СМИ, стал замкнутым, молчаливым и никого не подпускает к себе, его двойники "срывают" ежегодные традиции купаний на Крещение.

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Telegram-каналы сообщают, что у основного двойника Путина обострились проблемы с почками и врачи не рекомендовали ему нырять в ледяную прорубь. Поэтому традиционных "зрелищных" гуляний на Крещение с участием кремлевского диктатора в этом году не состоялось.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, официально заявлял, что Путин "нырял в прорубь в ночь с 18 на 19 января". Случилось это, по его словам, в Подмосковье. По-видимому, заявление было сделано для того, чтобы Путин не потерял имидж "здорового и сильного президента".

В Telegram-сообществе отмечают, что в последние годы Путин вообще пытается держаться подальше от холодных температур и даже ванны принимает исключительно при температуре +36,6 ⁰С. Он панически боится инфекций и вирусов.

Дублеры Путину крайне необходимы. Эксперты говорят, что именно двойники появляются на официальных встречах и посещают различные мероприятия в РФ от имени главы государства.

Британская разведка также выдвигала предположение, что Путин может быть мертв. Подобная информация не исключается и Главным управлением разведки Минобороны Украины. Глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что о наличии "клонов" можно заключить, даже сравнив их облик на разных мероприятиях: у "Путиных" отличаются не только черты лица, но и мимика, походка, манера говорить, рост.

Трудно сказать, сколько сейчас существует путинских двойников. Но в сети даже создали сравнительную таблицу.

У "первого", "настоящего" Путина, как можно увидеть на видео 2000-2011 годов, глаза имеют миндалевидную форму, губы и брови отличаются подвижностью, под глазами – складки. По самым радикальным версиям, этот Путин был уничтожен еще в начале 2000-х.

Для народных гуляний и общения с россиянами используют "банкетного" Путина. Он не отказывается брататься с народом, жать руки, общаться и выпивать.

Есть и более официальный двойник с кодовым названием "дипломат". Он обычно послушно стоит на брифингах, слушает перевод в наушниках, зачитывает тексты.

Для выступлений перед неприхотливой российской публикой в 2013-2015 годах использовали дублера-"говоруна".

"Удмурт" считается не очень удачным клоном, его используют в исключительных случаях, при отсутствии других вариантов. Двойник "Кучма" – также редкий участник публичных мероприятий. Его легко узнать по непропорционально рыхлому подбородку. Тем не менее он участвовал во встрече с президентом Кыргызстана в 2015 году и запомнился нервным подергиванием ног. Был еще дублер "Синяк", которого "забраковали" после неудачного выхода в 2010 году.

Когда закончится эпопея с двойниками и узнаем ли мы когда-нибудь правду – неизвестно. Пока российская пропаганда продолжает кормить мир сплошной ложью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что у Путина серьезные проблемы со здоровьем – онкология, шизоаффективное расстройство, болезнь Паркинсона и т. д.

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