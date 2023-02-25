Россияне делают отметки в паспортах РФ, которые выдают на оккупированных территориях: указывают на 'низший ранг'

В России продолжают выдавать свои паспорта жителям временно оккупированных украинских территорий. При этом оккупанты делают в документах украинцев специальную пометку о том, что они проживают на захваченных РФ территориях постоянно.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. В частности, такие пометки есть в паспортах РФ, которые россияне выдают в оккупированных районах южных областей Украины.

В других регионах РФ в документах, удостоверяющих личность, такие отметки не делают.

В ЦНС объяснили, зачем захватчики ставят эти пометки. Во-первых, они дают возможность идентифицировать в России человека из Украины, если он решит уехать оттуда с оккупированной территории.

Однако в то же время эта отметка является как будто клеймом, указывающим, что эти "новые граждане РФ" якобы ниже по рангу, чем другие жители страны-агрессора.

"Даже наличие паспорта РФ не избавляет жителя ТОТ от "особого отношения" со стороны оккупантов. Центр национального сопротивления призывает саботировать получение вражеской макулатуры", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти России активно пытаются заманить на временно оккупированные территории Украины своих граждан. Россиян всячески поощряют перебираться на "новые российские земли", придумывая для этого все новые методы. Делает это Кремль не просто так – в Москве имеют дальновидную цель.

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