Кремль пытается заселить оккупированные территории россиянами: в ЦНС объяснили, зачем это РФ

Власти страны-агрессора РФ активно пытаются заманить на временно оккупированные территории своих граждан. Россиян всячески стимулируют перебираться на "новые российские земли", придумывая для этого все новые методы.

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Таким образом в Кремле хотят изменить демографический состав населения украинских областей, которые сейчас частично контролирует "вторая армия мира". Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

В частности, для того, чтобы заселить оккупированные территории россиянами, им решили выдавать льготную ипотеку для приобретения жилья на захваченных РФ землях. Исполнителю этого проекта Москва предоставит субсидии.

"Реализовать программу должен финансовый институт развития в жилищной сфере "Дом.рф", которому государство будет предоставлять субсидии, и тот будет уже покрывать разницу в ипотечных процентах банкам", – сказано в сообщении.

В ЦНС отмечают, что таким образом РФ убивает сразу двух зайцев: заманивает своих граждан на оккупированные территории и заставляет украинцев получать российские паспорта для того, чтобы иметь возможность принять участие в этой программе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты усилили репрессии во временно захваченных городах и селах Запорожской области. Они хотят заставить украинцев брать паспорта страны-агрессора, а тех, кто не соглашается, похищают.

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