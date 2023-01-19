Оккупанты усилили репрессии на Запорожье, людей похищают и принуждают брать паспорт РФ, – Старух

Российские оккупанты усилили репрессии во временно захваченных городах и селах в Запорожской области. Они хотят заставить украинцев брать паспорта страны-агрессора, а тех, кто не согласен, похищают.

Видео дня

Жители оккупированной части региона стали все чаще пропадать, захватчики увозят людей и незаконно удерживают в тюрьмах или подвалах. Об этом рассказал руководитель Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телеканала FREEDOM в среду, 18 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

230 жителей Запорожского региона находятся в неволе, оккупанты держат их в неизвестных местах, мучают. Здоровье и даже жизнь этих людей находятся под серьезной угрозой.

Старух отметил, что, к сожалению, нет гарантии того, что люди выйдут из пыточных россиян живыми.

По его словам, оккупанты лишают работы, отнимают бизнес у людей, которые не хотят брать документы государства-агрессора. Таким образом захватчики принуждают украинцев к коллаборации. Во временно оккупированном Мелитополе они пытаются создать незаконные военные подразделения по типу террористических образований на Донбассе "ЛНР" и "ДНР".

"Никто не застрахован на оккупированных территориях, в частности, от каких-либо последствий действий террористов. В частности, и быть мобилизованным", – сказал Старух.

Глава ОВА также рассказал, что россияне "выгнали" из региона двух пенсионеров, работающих в образовательной сфере, из-за того, что они не захотели сотрудничать с оккупантами. С еще четырьмя людьми военные РФ записали видео о том, что якобы и их выгоняют, однако позже их вернули и отправили "на подвал".

"К сожалению, на оккупированных территориях сотни пропавших без вести", – сказал он.

Обстрелы Запорожья не прекращаются, враг бьет по областному центру ракетами С-300. Кроме того, только за прошедшие сутки российский войска совершили 171 обстрел населенных пунктов региона и это рекордное количество атак армии РФ, добавил Старух.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе российские захватчики выставили в магазинах террористов с оружием и пытаются запретить местным жителям использовать гривну. Более того, некоторые коллаборанты на Запорожье устраивают геноцид местного населения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!