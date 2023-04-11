Путин хвастает ''присвоением'' Крыма, а сам сдает российские земли Китаю: видео с разоблачением взбудоражило сеть

Президент РФ Владимир Путин сдал в аренду Китаю на полвека 4 млн. гектаров ценнейших российских земель в одном только Забайкальском крае. Эта площадь равна 1,5 площади оккупированного Крыма, благодаря которому Путин надеется войти в историю как "приумножитель" территорий России.

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Кроме того, глава Кремля пошел на крайне невыгодные уступки для РФ в продаже нефти Пекину. Об этом рассказал российский журналист Борис Миронов. Видео с его выступлением взбудоражило сеть (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, Миронов подсчитал, что только в его родном Забайкальском крае при Путине китайцам отданы в аренду на 49 лет 4 миллиона гектаров ценных территорий.

В Тунгиро-Олекминском районе китайцы используют 2 млн гектаров, в Могочинском районе – более 900 тыс. гектаров, в Газимуро-Заводском районе – 300 тыс. гектаров, в Сретенском районе – около 500 тыс. гектаров и в Красночикойском районе – 300 тыс. гектаров.

"Такая же картина в Бурятии, Красноярский край, Якутия и Амурская область. Вот вам "приумножатель русских земель". И получается в общей сложности 4 млн. гектаров. 40 тыс. кв км Путин отдал Китаю только в моем родном Забайкальском крае. Это все при нем, в эти годы. Полтора Крыма. Я не говорю о земле. Ведь полуостров Крым – что там, кроме гористой местности? Пляжи там?" – заявил журналист.

Он подчеркнул, что граница на востоке стратегически не менее важен, чем оккупированный украинский полуостров.

При этом Китай не выполняет взятых на себя обязательств на арендованных землях РФ, в частности по глубокой переработке древесины, бережном отношении к земле и насаждениям.

"Больше того и самое страшное, они (китайцы. – Ред.) полезли в землю. Это действительно подземные кладовые. Там чего только нет. От редчайших – до таких прозаичных, как золото. Вольфрам, никель, молибден... Там все", – подчеркнул Миронов.

По его словам, Путина в Китае "любят, уважают, берегут и ценят", потому что он сделал то, что до него не делал никто, включая президента Ельцина, – с готовностью преподнес Китаю "кусок за куском".

То же касается и крайне невыгодной для Москвы продажи нефти КНР по 50 долларов за баррель при рыночной цене 110 долларов.

"А еще за свой счет трубопровод мы туда тянем за 29 млрд. Понятно, что они им (Путиным. – Ред.) дорожат, потому что кто придет на его место... Господин, готовый на все услуги. Значит мы пошли на такие уступки, только чтобы Путин удержался у власти. Вот им для чего будет нужен Китай. А Китай будет заинтересован и Китай будет Путина где можно прикрывать, отстаивать. Лично Путина, не наши национальные интересы, потому что он для них самый выгодный правитель", – пояснил Миронов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава КНР Си Цзиньпин после встречи с Путиным заявил, что Пекин выступает за возобновление переговоров Украины и РФ.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит Си в Москву обеспечивает "дипломатическое прикрытие" российских преступлений. Цель "мирного плана" Китая – заморозить боевые действия в Украине.

– В сеть попали секретные документы, которые, вероятно, детализируют секреты нацбезопасности США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. Это обеспокоило Пентагон, ведь только накануне стало известно об утечке планов США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением.

– Китай выступил против передачи РФ ядерного оружия другим странам и размещения его за границей.