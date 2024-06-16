Путин хочет 'продать' россиянам войну в Украине как путь к карьере госслужащего – ISW

Российский диктатор Владимир Путин решил прибегнуть к новому шагу в надежде успокоить российских военнослужащих и сторонников войны против Украины внутри России. Он готовит группу доверенных и связанных с Кремлем "ветеранов", которые будут допущены к государственной службе.

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Таким образом российские власти пытаются стимулировать россиян к участию в войне, выдавая это за путь к карьере в российском правительстве. Подробности раскрыли в новом материале американского Института изучения войны (ISW).

К мнению, что Путин готовит группу доверенных "ветеранов" для госслужбы, аналитики пришли после инсценированной встречи диктатора с так называемым "добровольцем", бывшим мэром Краснодара Евгением Первышовым 14 июня. Состоялась эта встреча в ходе путинской инициативы "Время героев". Беседуя с диктатором, Первышов заявил ему, что пошел на войну добровольно, несмотря на то, что ранее занимал государственный пост. Он добавил, что из оккупантов, участвующих в инициативе "Время героев" якобы выйдут отличные государственные чиновники.

Отвечая на вопрос Путина, Первышов сказал, что он депутат Госдумы РФ, а ранее был городским главой Краснодара.

"Путин выразил (вероятно, фальшивое) удивление политической карьерой Первышова и завершил разговор, сказав Первышову, что имеет неопределенное "предложение" для него", – говорится в материале ISW.

На фронте, как отметил один из связанных с Кремлем "военкоров", Первышов находился в составе бригады БПЛА "Гром-Каскад", сформированной еще в 2017 году в так называемой "ДНР". А некоторые российские политические обозреватели напомнили о том, что Первышов фигурировал по делу о коррупции – на войну он отправился, вероятнее всего, в попытке избежать ответственности за совершенное.

"Сообщается, что инициатива "Время героев" приступила к обучению ветеранов российской войны в Украине в апреле 2024 года, чтобы взять на себя роль в российском правительстве, и эпизодическая роль Первышова, вероятно, является частью текущих усилий Кремля успокоить постоянно растущее количество российских ветеранов путем назначения на заметные места в государственной службе военнослужащих, воевавших в Украине, представляя участие в войне как путь к началу государственной карьеры в российском правительстве", – говорится в материале ISW.

Аналитики также обратили внимание на то, что упомянутое подразделение БПЛА (на тот момент еще не бригада, а батальон БАРС "Каскад") в 2017 году создали и курировали бывший секретарь партии "Единая Россия" Андрей Турчак и депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин. Они же осенью 2022 года вербовали российских чиновников и партийцев "Единой России" в это подразделение, действовавшее в Луганской области.

Правда, отмечают в ISW, Турчаку удалось завербовать только семь российских чиновников.

"Российские инсайдерские источники ранее утверждали, что Путин доверил Турчаку предложить ветеранам участвовать в выборах президента России и занять должности в российской Государственной думе, но Турчак, как сообщается, не смог добиться этой цели, поскольку местные деятели якобы не отказались от своих должностей в местных правительствах, которые Турчак должен был предоставить российским ветеранам, Путин, вероятно, продолжает добиваться этой цели через инициативу "Время героев" и после понижения Турчака в должности", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Путин рассматривает победу в Украине как начало войны с НАТО. К ней он готовится, имитируя заинтересованность в мирных переговорах с Украиной и сохраняя стремление к полному уничтожению украинской государственности.

Также сообщалось, что новый министр обороны Андрей Белоусов провел закрытую встречу с "военкорами". Аналитики убеждены, что она состоялась в рамках усилий Кремля реанимировать репутацию ведомства.