Белоусов провел закрытую встречу с 'военкорами': в ISW рассказали, как Кремль пытается реанимировать репутацию минобороны

Российские власти вновь взялись налаживать "мосты связей" с более широким сообществом блогеров и комментаторов, которые бы восхваляли ведение войны против Украины. В роли "связного" теперь выступает недавно назначенный министром обороны Андрей Белоусов.

На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики отметили, что Кремль пытается восстановить отношения с такими пропагандистами, которые испортились из-за широко непопулярного в этом сообществе бывшего главы ведомства Сергея Шойгу.

Так, 10 июня Белоусов встретился с несколькими "военкорами" или милблогерами, освещавшими войну, и заявил, что их разговор был "откровенным и конструктивным". РосСМИ писали, что глава минобороны РФ надеется проводить подобные встречи регулярно.

Ранее же российские источники утверждали, что некоторые блогеры жаловались на Белоусова за то, что тот не пригласил их на встречу после своего назначения. Ныне пропагандисты заявили, что на разговор к нему пригласили лишь несколько видных и в целом связанных с Кремлем "военкоров". Среди них были пропагандисты Семен Пегов, Александр Коц, Анатолий Бродкин, Мурад Газдиев, Максим Долгов и другие. Газдиев после встречи отчитался, что они обсудили с Белоусовым "хорошие и плохие" новости с фронта и пообещали неназванные "огромные перемены".

"Кремль, вероятно, пытался ложно представить Белоусова как более внимательного к критике "военкоров", чем его предшественник, в попытке привлечь к себе более крупное сообщество блогеров, не связанное с Кремлем", – считают в ISW.

Там подчеркнули, что ранее Кремль и Шойгу расходились во мнениях по поводу упреков таких пропагандистов. Российский диктатор Путин встречался с избранными милблогерами в июле 2022-го и июне 2023 года, чтобы обсудить ситуацию на фронте. При этом минобороны РФ постоянно пыталось "принять жесткие меры" против критически настроенных блогеров, которые часто использовали Шойгу в качестве информационного козла отпущения за оперативные неудачи войск РФ.

По оценкам ISW, Кремль уже давно пытается привлечь на свою сторону милблогеров, особенно тех, кто критикует российское военное руководство, в попытке контролировать информационное пространство. Встреча с ними является попыткой Кремля и дальше "заботиться" о этой группе комментаторов, чтобы гарантировать их постоянную приверженность ведомству под руководством Белоусова.

По мнению аналитиков, его работа с милблогерами скорее будет перформативной попыткой обеспечить их лояльность, чем внесением системных изменений в оборонном ведомстве, как ранее указали несколько блогеров, которых не пригласили на эту встречу.

"И Кремль, и российское министерство обороны заинтересованы в том, чтобы выглядеть открытыми к диалогу с милблогерами, которые представляют собой значительную группу сторонников войны. Кремль, вероятно, стремится представить Белоусова как более осведомленного об этом факте, чем его предшественник", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, одной из причин смены руководителя российского минобороны, вероятно, является желание Кремля преодолеть значительную коррупцию в ведомстве. В то же время руководство генштаба РФ осталось неприкосновенным, поэтому не стоит ожидать изменений в ходе российской агрессии против Украины.

