Путин готовится к выборам с особым 'акцентом', Шойгу начал свою 'игру': ISW проанализировал процессы в России

Российский диктатор Владимир Путин готовится объявить свою президентскую кампанию в ноябре 2023 года, минимально вспоминая о войне в Украине. Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу затеял свою "игру" и начал отмечать командующих, выполняющих приказы даже в ущерб своим подразделениям.

Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW), который проанализировал происходящие в РФ процессы. Отмечается, что основной идеологической линией нынешней президентской кампании Путина будет Россия как "семья семей", на которую нападают ее враги. В то же время война в Украине будет обсуждаться минимально – "ровно столько, сколько нужно".

Ранее ISW уже замечал, что российские чиновники, особенно связанные с партией Путина "Единая Россия", похоже, озабочены влиянием войны на электорат во время местных и региональных выборов.

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Как отметили аналитики, российское пропагандистское издание РБК сообщило, что Кремль составляет список "доверенных лиц" для агитации за Путина накануне президентских выборов в марте 2024 года. Они должны отвечать нескольким критериям, в частности:

– выражать публичную поддержку Путина и войны в Украине;

– иметь высокий уровень признания и уважения в своих общинах;

– наличие ораторских навыков и опыта дебатов;

– участие в религиозной, военной, образовательной и других сферах общественной жизни.

"Обеспокоенность внутри Кремля и "Единой России" по поводу внутренней поддержки войны и попыток увеличить поддержку Путина в обществе не является признаком того, что они в российской политике сталкиваются с законной угрозой на предстоящих президентских выборах", – отметили аналитики.

Между тем, на последнем селекторном совещании с военным руководством РФ Шойгу отметил странную группу российских вооруженных формирований, действующих на западном направлении Запорожской области. Такой выбор может свидетельствовать о стремлении выделить российских командующих, продолжающих выполнять приказы российского военного руководства по поводу неустанных контратак.

Аналитики обратили внимание на то, что минобороны России регулярно намеренно унижает или усиливает достижения определенных командиров для достижения политических целей Шойгу или российского военного командования.

В то же время некоторые российские "военные блогеры" недавно отметили, что российские командиры все чаще сталкиваются с выбором между тем, чтобы "расходовать" свои войска на контратаки для удержания тактических позиций или противостоять российскому военному командованию, отступив на ранее подготовленные позиции, рискуя тем самым своей карьерой.

По данным ISW, часть соединений, которые выделил Шойгу, последовательно контратаковали на рубеже Роботино – Вербовое себе в ущерб. В частности, речь идет о подразделениях 70-го гвардейского мотострелкового полка и других формирований 58-й ОМСБр.

Напомним, российское издание "Коммерсант" накануне сообщило, что Путин может объявить о своем решении баллотироваться на новый срок 2024 года уже через месяц. Это может произойти в ноябре на открытии международной выставки-форума "Россия", но есть и другие варианты.

РосСМИ отметило, что на так называемые выборы российский диктатор пойдет с тезисом о том, что Россия, мол, это "отдельная цивилизация, "семья семей", для которой важны традиционные ценности, ее атакуют враги, но благодаря консолидации общества они ничего не достигнут".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Издание Bloomberg отметило: если Путин будет объявлен победителем на еще одних выборах, то он обгонит советского диктатора Иосифа Сталина с его почти 30-летним правлением. Согласно конституции России, он имеет право еще на два срока, что позволит ему оставаться у власти до 83 лет.

– Ранее в Кремле определились с фиктивными "конкурентами" диктатора Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Примечательно, что одним из главных критериев для "кандидатов" стал возраст.

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