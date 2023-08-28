Одним из главных критериев стал возраст: СМИ рассказали, как в Кремле подбирали Путину 'конкурентов' на выборах

В Кремле уже определились с фиктивными "конкурентами" диктатора Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Примечательно, что одним из самых главных критериев для "кандидатов" стал возраст.

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Так, в политическом блоке администрации диктатора РФ не хотят видеть на выборах политиков моложе 50 лет. Об этом сообщает издание "Медуза".

В окружении кремлевского убийцы опасаются, что наличие молодых кандидатов в бюллетене может заставить граждан страны-террориста РФ задуматься о том, что 70-летний Путин слишком старый. Также в Кремле рассчитывают, что на выборы кроме Путина пойдут представители трех парламентских партий – КПРФ, ЛДПР и "Новые люди".

По традиции кандидатом от коммунистов станет председатель КПРФ Геннадий Зюганов. В окружении Путина не боятся такой конкуренции, так как знают, что у коммунистов есть свой электоральный потолок.

"В 2008 году на выборах президента Зюганов получил 17%, в 2012 году – 18%. Подобная стабильность рейтинга важна для Кремля – планируется, что на грядущих выборах Путин наберет "рекордный результат". Действующий президент должен получить более 80% голосов с явкой более 70%", – говорится в сообщении.

По задумке Кремля кандидатом от ЛДПР станет лидер партии Леонид Слуцкий. Политик любит пиар, поэтому уже сейчас часто появляется на публике, в партийных газетах и таким образом поднимает свой рейтинг. Однако по словам источника, близкого к политическому блоку Кремля, личный рейтинг Слуцкого низкий, поэтому он также не станет серьезным "конкурентом" для диктатора Путина.

От партии "Новые люди" Кремль хочет видеть кандидатом бизнесмена Алексея Нечаева. Он малоизвестный и не очень харизматичный, поэтому его рейтинг никак не угрожает Путину. Однако сам политик пока не намерен выдвигать свою кандидатуру. Нечаев понимает, что его потолок – это 2% голосов, которые могут еще больше испортить его политическую репутацию.

Более того, в Кремле боятся выдвигать "конкурентов" моложе 50 лет, которые могут сильно контрастировать с 70-летним Путиным. К тому же сами российские чиновники начали по-другому относиться к Путину после его семидесятилетия. Все чаще единоросы называют кремлевского диктатора не "первым" или "главным", а "дедом".

Напомним, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что на следующих выборах президента России диктатор Владимир Путин имеет шансы набрать 90% электоральных голосов. По его словам, российская демократия давно получила новую форму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России действительно утверждают, что после мятежа финансиста ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина рейтинг Путина якобы только вырос. Называют даже показатель в 90%.