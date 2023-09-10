В случае победы на выборах президента Путин превзойдет Сталина: как готовятся в Кремле

Правящая партия страны-агрессора "Единая Россия", скорее всего, заявит о громкой победе на местных выборах, которые завершатся 10 сентября, что станет "пробной попыткой переизбрания" диктатора Владимира Путина на выборах президента в следующем году. Кремль будет использовать это в качестве попытки усиления контроля на временно оккупированных территориях Украины.

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В Bloomberg отметили: если Путин будет оглашен победителем на еще одних выборах, то он обгонит советского диктатора Иосифа Сталина с его почти трехдесятилетнем правлением. 70-летний глава РФ пока не объявлял официально, что будет баллотироваться на переизбрание, но, согласно конституции России, он имеет право еще на два срока, что позволит ему оставаться у власти до 83 лет.

Проведенное в сентябре "голосование" даст агрессору возможность улучшить пропаганду и продемонстрировать, что действующие власти якобы сохраняют полную поддержку.

Мария Снеговая, старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" в Центре стратегических и международных исследований, объяснила: Кремлю необходимо проверить, работают ли его методы до переизбрания Путина в 2024 году. Целью выборов будет демонстрация "единства российского общества" вокруг Путина, несмотря на войну и экономические издержки.

Москва также использует псевдовыборы в оккупированных украинских регионах, чтобы закрепить свои территориальные притязания.

"Важен сам факт проведения выборов. Власти пытаются подтвердить мнение о том, что внутри страны не происходит ничего страшного и что они по-прежнему пользуются значительной поддержкой населения", – сказал в комментарии Bloomberg Михаил Виноградов, основатель и руководитель российского фонда "Петербургская политика".

Андрей Колесников, сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, считает: мирные переговоры поддерживают около половины россиян. В то же время они "привыкли к тому, что война – это рутина".

Тем не менее, Путину, скорее всего, удастся победить следующей весной, поскольку "люди склонны поддерживать лидера, который ведет войну", сказал Колесников.

Как писал OBOZREVATEL:

– Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Россией фейковых "выборов" на временно захваченных территориях Украины – это картинка для пропаганды. Он пригрозил, что все, кто причастен к этому незаконному процессу, рискуют попасть под санкции Соединенных Штатов.

– В Евросоюзе обещают наказать страну-агрессора за то, что она проводит псевдовыборы на украинских территориях. Речь идет как о политическом руководстве РФ, так и обо всех, кто был организовывал "голосование".

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