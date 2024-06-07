Путин боится Трампа и Саммита мира в Швейцарии. Интервью с российской оппозиционеркой Курносовой о последних заявлениях диктатора

5 июня кремлевский диктатор Владимир Путин выступил перед главами информагентств России. Наряду с уже привычными пропагандистскими клише он произнес ряд знаковых фраз, из которых можно сделать интересные выводы. Так, он очень много говорил о США, о западной военной помощи Украине и даже заявил, что не нападал на Украину, а лишь хотел "оказать помощь республикам Донбасса".

Из сказанного можно сделать вывод, что Путин боится прихода к власти непредсказуемого Дональда Трампа, что его "красные линии" выгорают и стираются, что мирный саммит в Швейцарии его по-настоящему беспокоит и он недостаточно всесилен, чтобы сорвать его. И этот саммит имеет шанс стать успешным для Украины.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Во время выступления перед главами российских информагентств Путин сделал целый ряд привычных для него заявлений об Украине, но есть ряд нюансов, которые обращают на себя внимание. Например, он не раз вспоминал США в контексте поддержки Украины. В частности, по его словам, Америку не волнует Украина, а политика США может измениться после президентских выборов, если там "будут думать об укреплении страны, а не о гегемонии". И, наконец, Путин заявил, что Штаты будут терпеть президента Зеленского до весны 2025 года, а затем поменяют. Можно ли говорить о том, что за этими словами прослеживается ожидание "второго пришествия" Трампа?

– Если надежда на кого-то и есть, то, напротив, на Байдена. Иногда Путин прямо говорит то, что думает, – что Трамп слишком непредсказуем. И в этом смысле для Москвы Байден более понятен и более предсказуем. Фактически Путин артикулирует свой страх, потому что Трамп может сказать и – главное – сделать что угодно, и это его очень волнует.

По большому счету такое большое внимание США уделяется именно потому, что на сегодня совершенно непонятен результат американских выборов. И еще более непонятно, что может делать Трамп в случае своей победы.

Об этом много говорят, но я еще раз напомню, что впервые летальное оружие Украина получила именно при Трампе. Бытует мнение, что якобы Кремлю выгоден Трамп, но мне кажется, это в чистом виде кремлевская ИПСО. Наоборот, они его боятся.

– Еще одна тема, по поводу которой высказался Путин, – это разрешение Запада бить по приграничным регионам России, а также поставки Украине дальнобойных вооружений. Он заявил, что удары по России при участии стран Запада будут рассматриваться как прямая война против РФ. Как вы считаете, каким на самом деле может быть ответ Путина на это разрешение Запада применять свое вооружение? Или все же то, что он сказал, в большей мере блеф и запугивание?

– Мы уже слышали о стольких "красных линиях", которые потом оказываются сначала оранжевыми, а потом вообще стираются. Я бы обратила внимание на другое – на успешные удары украинских Вооруженных сил по российским станциям дальнего обнаружения. И самое главное – посмотрите, как далеко пролетели беспилотники и их никто не заметил.

Это напоминает мне случай посадки самолета Матиаса Руста на Красной площади в Москве в 1987 году. Тогда тоже системы ПВО ничего не заметили. Так что это свидетельствует о реальном состоянии дел с российской противовоздушной обороной и о многом еще. Поэтому Путин может грозить чем угодно и кому угодно, но все не слепые, все видят, что на самом деле происходит и какие реальные удары российские вооруженные силы сегодня пропускают.

Конечно, Путин должен грозить, потому что это разрешение наносить удары действительно очень неприятное. Но я напоминаю, что, в отличие от Москвы, Украина наносит удары по военным объектам, а не по мирным целям, она не стирает их с лица земли.

– Путин заявил, что Россия не нападала на Украину, а "защищалась", что она имела право "оказать помощь республикам Донбасса". Он заверил, что Россия предпринимала попытки "урегулировать конфликт мирным путем". Фактически это попытка оправдать войну. Но почему сейчас, на третьем году полномасштабного вторжения? Что это за знак такой интересный?

– Видимо, все-таки швейцарский Саммит мира очень неудобен для Москвы. Слишком много стран в нем участвует. Слишком для многих очевидно, что Россия – страна-агрессор. Отсюда эти нелепые попытки оправдывания.

Потому что любому понятно, что "оказание помощи" "ДНР" и "ЛНР" путем атаки на Киев, переход границы со стороны Беларуси… Любой человек, который посмотрит на карту, поймет, где Донецк и где Киевская область. О чем вы говорите? Это очевидно каждому.

Но давайте не будем упускать из виду контекст. Петербургский экономический форум в старые, относительно добрые времена назывался Петербургским международным экономическим форумом, но сейчас там одни талибы. Может быть, несколько представителей африканских стран. Больше ничего международного там не осталось.

Поэтому, возможно, ностальгия по старым добрым временам у Путина иногда случается.

– Действительно, контекст очень важен. И, наверное, следующая фраза Путина, которую я хочу процитировать, напрямую касается мирного саммита в Швейцарии, который пройдет в середине месяца. Он призвал не мешать мирному процессу и заверил, что военные действия в Украине прекратятся через 2-3 месяца после того, как США прекратят поставки вооружений. Известно, что на этом мероприятии, к сожалению, не будет ключевых игроков – глав США, Китая и Саудовской Аравии. Считаете ли вы, что это "заслуга" Путина? Или причина в ином? Как, по вашим прогнозам, пройдет мирный саммит и какое влияние на него будет оказывать Кремль?

– Давайте не будем переоценивать возможности Путина. Насколько я помню, на Саммите мира в Швейцарии будет вице-президент США Камала Харрис и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Так что представительство Соединенных Штатов будет достаточно серьезным.

Ну и, как говорят, цыплят по осени считают. Посмотрим на результаты швейцарского Саммита мира. Мне кажется, что украинская дипломатия и лично президент Зеленский проделали очень большую работу для того, чтобы саммит получился достаточно представительным. Все будет зависеть от того, какой итоговый документ будет подписан и на каком уровне.

По-моему, пока все идет очень даже неплохо. Именно это и вызывает дикую озабоченность Кремля.

– Российский газовый монополист "Газпром" опубликовал чуть ли не худший за всю свою историю отчет. В нем фигурируют не только колоссальные убытки, но еще и рост долгов. Аналитики издания TheFinancialTimes пришли к выводу, что "Газпром" не сможет вернуть довоенные объемы продаж. Все это произошло благодаря санкциям. Считаете ли вы, что именно доходы "Газпрома" фактически трансформируются в военные возможности путинской России и что именно "Газпром" должен стать главной точкой приложения усилий западных стран, которые хотят остановить Путина в его агрессивной войне?

– Не будем забывать, что, кроме газа, у России есть еще и нефть. Но наконец-то мы увидели, что санкции действуют. При этом Путин разрушил не то, что создавал он сам. Нефтяные и газовые потоки продажи в страны Европы были выстроены еще в Советском Союзе. Но эта вооруженная агрессия, нападение Путина на Украину, разрушила это взаимодействие, эти товаропотоки, которые были.

Но также не надо забывать, что недостаточно разрушить экономические возможности Путина только с помощью санкций. Единственный путь действительной победы – это полномасштабная гонка вооружений. Как в свое время гонка вооружений подорвала экономику Советского Союза, что привело к падению коммунистического тоталитарного режима, точно так же и сегодня гонка вооружений непременно разрушит тоталитарный российский режим.

Поэтому, кроме санкционной политики, необходимо все-таки принять политическое решение о полномасштабной гонке вооружений. Политическое решение о том, что только разрушение, демонтаж путинского режима может гарантировать систему безопасности в Европе и мире. Это сложное и неприятное решение, но оно должно быть принято.