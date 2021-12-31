"Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет": в России чиновник "оригинально" поздравил горожан с Новым годом

Председатель городской думы Каменска-Уральского недалеко от Екатеринбурга в России Валерий Пермяков странно поздравил жителей города с наступающим Новым годом. Свою праздничную речь он омрачил пожеланием смерти врагам.

"Оригинальное" заявление он сделал во время рейда чиновников и депутатов по новогодним городкам, пишет E1.ru. Чиновник выступил в Парке трубников, где заявил, что находится в одном из лучших новогодних городков и пожелал горожанам "всех земных благ" в наступающем году. После этого он произнес странную фразу: "Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!"

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал новогодние поздравления для каждой области Украины отдельно с различными текстами. В частности, в каждом обращении глава государства говорил о чем-то связанном непосредственно с указанным регионом. В целом президент желал украинцам в Новом году году согласия, достатка и мира.

Военнослужащие ВСУ, которые находятся на линии фронта на Донбассе, также поздравили украинцев с наступающим Новым годом. Прежде всего они пожелали мира в нашей стране.

"Отмечайте, а мы прикроем!" – сказано в подписи к видео.

Кроме счастья и здоровья, все бойцы желали мира в Украине и победы над агрессором.

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