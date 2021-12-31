"Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет": в России чиновник "оригинально" поздравил горожан с Новым годом
Председатель городской думы Каменска-Уральского недалеко от Екатеринбурга в России Валерий Пермяков странно поздравил жителей города с наступающим Новым годом. Свою праздничную речь он омрачил пожеланием смерти врагам.
"Оригинальное" заявление он сделал во время рейда чиновников и депутатов по новогодним городкам, пишет E1.ru. Чиновник выступил в Парке трубников, где заявил, что находится в одном из лучших новогодних городков и пожелал горожанам "всех земных благ" в наступающем году. После этого он произнес странную фразу: "Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!"
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал новогодние поздравления для каждой области Украины отдельно с различными текстами. В частности, в каждом обращении глава государства говорил о чем-то связанном непосредственно с указанным регионом. В целом президент желал украинцам в Новом году году согласия, достатка и мира.
Военнослужащие ВСУ, которые находятся на линии фронта на Донбассе, также поздравили украинцев с наступающим Новым годом. Прежде всего они пожелали мира в нашей стране.
"Отмечайте, а мы прикроем!" – сказано в подписи к видео.
Кроме счастья и здоровья, все бойцы желали мира в Украине и победы над агрессором.
Как сообщал OBOZREVATEL:
специально для своих читателей наше издание подготовило подборку оригинальных поздравлений и пожеланий в стихах, открытках и видео. Новый 2022 год в Украине будут встречать в ночь на 1 января;
также мы публиковали подборку забавных тостов и пожеланий к Новому году. Чтобы новогодняя ночь стала яркой и запоминающейся, слова поздравлений желательно подготовить заранее.