Пулеметы в кустах и баррикады: что сейчас происходит в Ростове, который "под контролем" сил Пригожина. Видео

В российском Ростове-на-Дону, который находится "под контролем" ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, местные жители с самого утра собираются на улицах города. Они приходят посмотреть на боевиков, а также спорят между собой. Часть россиян в Ростове поддерживает Пригожина, другие же – президента РФ Владимира Путина.

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Издание Mash опубликовало опубликовало видео с улиц города. Так, из гражданских авто устроили баррикады, в кустах разместили пулеметы. "Люди столпились на пересечении Буденновского и Пушкинской. Толпа громко спорит между собой, разобрать эти крики сложно", – говорится в комментариях к видео.

В местных пабликах также публикуют фотографии бойцов "Вагнера". Они покупают еду в ресторанах, кормят уличных животных и беседуют с местными жителями. При этом силовики, которые находятся в Ростове, фактически не препятствовали захвату города.

Часть жителей Ростова поддались паническим настроениям и скупили продукты в супермаркетах. В магазинах были вынуждены ввести ограничения по количеству товаров, которые могут продать одному клиенту. Логистика в захваченном городе может быть нарушена, поэтому проблемы с поставками действительно могут возникнуть.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.