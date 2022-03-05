''Птичка не долетела'': в РФ подтвердили уничтожение украинской ПВО самолета Ан-26 с экипажем. Фото

В РФ подтвердили уничтожение украинской ПВО самолета Ан-26 с экипажем 24 февраля. В Челябинске, откуда бомбить украинские города прилетел пилот оккупантских ВВС ВС РФ, показали фото захватчиков, которых ликвидировали в Украине.

Об этом сообщает "Думская".

"Ну что ж, еще вам хороших новостей. Россияне подтвердили уничтожение украинской ПВО военно-транспортного самолета Ан-26. Еще одна птичка не долетела до середины Днепра. А ведь великий украинский писатель Гоголь предупреждал. Смерть российским оккупантам!" - подписали в редакции одесского онлайн-издания фото убитых оккупантов.

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Ранее российские пропагандисты сбитие транспортника называли "выдумкой" и уверяли, что ВСУ якобы выдало за сбитый российский самолет собственный Ан-26.

Пилотом сбитого Ан-26 оказался военнослужащий оккупационной путинской армии Ростислав Еременко (на фото - третий слева). Его жена, как пишет одно из челябинских СМИ, до сих пор ждет, что ей привезут останки оккупанта, чтобы похоронить.

В Челябинске землячеством с захватчиком, вторгшимся в чужую страну, чтобы убивать мирное население, похоже, гордятся. Там уже заговорили о том, чтобы назвать одну из улиц в честь "героя" путинской "спецоперации".

"Я верю, что наш президент и главнокомандующий Владимир Путин всем погибшим в ходе спецоперации на Украине присвоит звания Героев России посмертно", - заявил один из челябинцев.

Вот только сделать это Путину будет сложновато: по данным Генштаба Украины, за 9 дней войны потери оккупантов в живой силе составили более 10 тысяч.