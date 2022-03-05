Более 10 тысяч погибших и почти 300 танков: Генштаб ВСУ озвучил новые потери оккупантов

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С начала Великой Отечественной войны Украины убиты уже более 10 тысяч российских оккупантов. Также противник потерял почти 300 танков.

Такие данный на утро 5 марта озвучили в Генштабе ВСУ. Кроме того, стало больше сбитой вражеской авиации.

Потери врага с 24 февраля по 5 марта:

личный состав – более 10 тысяч человек,

танки – 296 единиц,

боевые бронемашины – 945,

артиллерийские системы – 105,

реактивные системы залпового огня – 50,

средства противовоздушной обороны – 19,

самолеты – 39,

вертолеты – 40,

автомобильная техника – 409,

легкие скоростные катера – 2,

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цистерны с топливно-смазочными материалами – 60,

оперативно-тактические беспилотники – 3.

В Генштабе уточили, что данные еще уточняются, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, противовоздушная оборона ВСУ за девять дней войны уничтожила уже 39 самолетов и 40 вертолетов российских оккупантов. Только за последние сутки враг потерял шесть бортов.

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