Более 10 тысяч погибших и почти 300 танков: Генштаб ВСУ озвучил новые потери оккупантов

Юрий Сергиенко
Общество
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Более 10 тысяч погибших и почти 300 танков: Генштаб ВСУ озвучил новые потери оккупантов
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С начала Великой Отечественной войны Украины убиты уже более 10 тысяч российских оккупантов. Также противник потерял почти 300 танков.

Такие данный на утро 5 марта озвучили в Генштабе ВСУ. Кроме того, стало больше сбитой вражеской авиации.

Потери врага с 24 февраля по 5 марта:

  • личный состав – более 10 тысяч человек,

  • танки – 296 единиц,

  • боевые бронемашины – 945,

  • артиллерийские системы – 105,

  • реактивные системы залпового огня – 50,

  • средства противовоздушной обороны – 19,

  • самолеты – 39,

  • вертолеты – 40,

  • автомобильная техника – 409,

  • легкие скоростные катера – 2,

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  • цистерны с топливно-смазочными материалами – 60,

  • оперативно-тактические беспилотники – 3.

В Генштабе уточили, что данные еще уточняются, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Новые данные о потерях противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, противовоздушная оборона ВСУ за девять дней войны уничтожила уже 39 самолетов и 40 вертолетов российских оккупантов. Только за последние сутки враг потерял шесть бортов.

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