Более 10 тысяч погибших и почти 300 танков: Генштаб ВСУ озвучил новые потери оккупантов
С начала Великой Отечественной войны Украины убиты уже более 10 тысяч российских оккупантов. Также противник потерял почти 300 танков.
Такие данный на утро 5 марта озвучили в Генштабе ВСУ. Кроме того, стало больше сбитой вражеской авиации.
Потери врага с 24 февраля по 5 марта:
личный состав – более 10 тысяч человек,
танки – 296 единиц,
боевые бронемашины – 945,
артиллерийские системы – 105,
реактивные системы залпового огня – 50,
средства противовоздушной обороны – 19,
самолеты – 39,
вертолеты – 40,
автомобильная техника – 409,
легкие скоростные катера – 2,
цистерны с топливно-смазочными материалами – 60,
оперативно-тактические беспилотники – 3.
В Генштабе уточили, что данные еще уточняются, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Как сообщал OBOZREVATEL, противовоздушная оборона ВСУ за девять дней войны уничтожила уже 39 самолетов и 40 вертолетов российских оккупантов. Только за последние сутки враг потерял шесть бортов.
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