Проводили тестовый полет: в Московской области разбился Ан-2, погибли члены экипажа

В Московской области России 9 сентября в районе аэродрома "Ватулино" разбился самолет Ан-2. Предварительно, погибли все члены экипажа.

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РосСМИ заявили, что ЧП произошло во время испытательного полета после долгого ремонта. Внутри находились пилот и его помощник.

Ан-2, который рухнул на землю, использовался местным парашютным клубом. Предварительная причина аварии – неполадки с мотором.

Один из пропагандистских Telegram-каналов сообщил, что самолет 9 сентября трижды поднимался в воздух, летал по кругу. Первые два полета прошли нормально.

"Во время третьего взлета "чихнул" мотор, но продолжил движение. После этого борт начал резко терять высоту и рухнул в кукурузное поле возле деревни Ватулино", – сказано в посте.

На место падения первым приехал местный житель, который занимается прыжками с парашютом. Он хотел оказать пилотам первую помощь, оттащил их от остатков самолета, так как боялся, что начнется пожар. С его слов, члены экипажа были без признаков жизни, с разбитыми головами.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 августа на Камчатке разбился российский вертолет Ми-8. Он должен был пролететь всего 25 км, но через несколько минут полета связь с бортом оборвалась. Кроме трех членов экипажа, на борту находились еще 19 человек. Никто из них не выжил.

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