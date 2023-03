Провалил ''стратегическую задачу'': что стоит за слухами об отставке командующего оккупантами Мурадова – ISW

Слухи об отставке командующего Восточной группой войск РФ генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали сдержанную и циничную реакцию в информпространстве страны-агрессора. Одни пропагандисты утверждали, что военные власти уволили его, другие строили догадки, мол, причиной стало неумелое руководство захватчиками на фронте в Украине.

Российского военачальника обвиняют в последних больших потерях оккупационной армии под Угледаром и Павловкой в конце прошлого года. Аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) отметили, что не могут подтвердить утверждения об увольнении, но указали, что может стоять за слухами об этом.

Примечательно, что генерал-полковник Рустам Мурадов принял командование Восточным военным округом (ВВО) России 6 октября 2022 года и за последние пять месяцев руководил серией разрушительных наступательных операций оккупантов под руководством подразделений ВВО на западе Донецкой области.

Один из российских блогеров заявил, что в настоящее время Мурадов находится в "отпуске", который равносилен отставке. Другие утверждали, что его отстранение – положительный шаг, но заявляли, что замена военачальника важнее, чем его отстранение.

Некоторые пропагандисты отметили, что он несет ответственность за серьезные военные неудачи ВС РФ в западной части Донетчины, включая большие потери, понесенные при штурме Павловки в октябре-ноябре 2022 года, и затянувшуюся безуспешную попытку взять Угледар.

Независимое российское следственное агентство "Важные истории" со ссылкой на источники, близкие к российскому генштабу РФ, заявило, что ведомство обвинило Мурадова в некомпетентности из-за неудач на поле боя и значительных потерь на западе Донетчины, в том числе почти полного уничтожения татарстанского батальона "Алга".

Известный российский блогер добавил, что военные власти также рассматривают возможность увольнения командующего Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковника Евгения Никифорова, силы которого действуют на линии Купянск – Сватово – Кременная.

"ISW не может подтвердить слухи об увольнении Мурадова или Никифорова, но примечательно, что российские блогеры обсуждают потенциальные увольнения командиров, связанные с районами операций, в которых ВС РФ в значительной степени не смогли добиться успехов или понесли большие потери. Они, похоже, не выдвигают гипотез об отстранении ни командующего Центральным военным округом (ЦВО) генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, ни Южным военным округом (ЮВО) генерал-полковника Сергея Кузовлева", – обратили внимание аналитики.

Они добавили, что ни ЦВО, ни ЮВО активно не действуют на критических участках фронта, и поэтому Мордвичев и Кузовлев, вероятно, избежали скептицизма со стороны российского командования, поскольку "не несут ответственности" за серьезные неудачи.

Считается, что приглушенная реакция информационного пространства РФ на сообщения об обстрелах также свидетельствует о более широком разочаровании в военном командовании, которое, как многие месяцы утверждали российские блогеры, нуждается в системном пересмотре.

"Однако многие постоянно восхваляют бывшего командующего ВС РФ в Украине генерала армии Сергея Суровикина. 27 марта один блогер заявил, что Суровикин может нести ответственность за защиту от будущего украинского контрнаступления, и что его военная стратегия лучше, чем у начальника генштаба и нынешнего командующего ВС РФ в Украине генерала армии Валерия Герасимова", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта росСМИ распространили новость о якобы увольнении скандального генерал-полковника ВС РФ Рустама Мурадова с должности командующего группировкой российских войск "Восток" в Украине. Этот топ-оккупант имеет звание "героя" РФ (2017), а с 28 февраля 2022 года он – подсанкционный в ЕС и ряде других стран Запада.

