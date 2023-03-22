Под Угледаром почти полностью ликвидирован батальон 'Алга' из Казани: уцелевших планируют обвинить в дезертирстве. Фото

Бойцы Вооруженных сил Украины под Угледаром Донецкой области почти полностью ликвидировали батальон "Алга" из Казани. Уцелевших "мобилизованных" на родине в Казани хотят обвинить в дезертирстве.

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Об этом сообщает издание "Важные истории". Показания по этому поводу дал один из добровольцев, который пошел на войну против Украины и пожелал остаться анонимным.

Так, 24 марта Казанский гарнизонный военный суд рассмотрит иск бывшего военного из "Алга", направленный к военному комиссариату Татарстана и своей воинской части.

Отмечается, что по истечении четырехмесячного контракта вышеупомянутый военный и его сослуживцы сдали оружие и написали рапорты об увольнении. Соответствующие документы подписали командиры роты и батальона. Однако командир 72-й бригады отказался ставить подпись без объяснения причин. После этого казанские добровольцы сами вернулись домой.

Сейчас в их отношении ведется проверка по уголовному делу по части 5 статьи 337 УК ("Самовольное оставление части или места службы продолжительностью свыше одного месяца в условиях вооруженного конфликта") и статье 338 УК ("Дезертирство").

"Посадят – значит, посадят. Просто получается неприятно... Меня контузило во время контрнаступления украинской армии на Херсонском направлении, на правом берегу Днепра. Мы стояли в 800 метрах от них, держали оборону, чтобы они не пошли. Сами штурмовать не могли: они стояли на высоте, мы внизу, нас видели как на ладони. Много людей из батальона погибло. Может быть, половина", – рассказал российский оккупант.

По словам военного, его накрыло ударной волной.

"Я общался с комбатом, не успел даже в окоп залететь. Там все было на адреналине, в постоянном напряжении, которое не ощущалось. Только после отступления российских войск из Херсона, как нас начали выводить на другую сторону Днепра, организм остыл и все началось. То давление, то ноги болят: ходить я почти не мог. Я обратился в один госпиталь, потом в другой – дали таблетки от давления, которые не помогали. Контракт кончился. Мы написали рапорты на увольнение. Один экземпляр рапорта начальник штаба забрал себе, его сняли, поставили другого, и рапорт типа "потеряли". Когда вышли на эту левую сторону Днепра, мы нашли наш склад, где хранятся боеприпасы, и сдали оружие", – рассказал военный РФ.

Он добавил, что группой в пять-шесть человек захватчики решили выйти в сторону в России.

"Остальные выходили по-другому. На КПП вопросов никаких никто не задавал. У меня был рапорт, подписанный командиром роты и комбатом. Сначала уходили на попутках. Потом машина увозила. Мы нашли госпиталь, но нас не приняли без направления. Тогда мы решили ехать сами в сторону дома. Коллективно мы обращались в военную полицию. Уже три месяца выясняем, почему не подписали приказ об увольнении. Везде написано, что добровольцы спокойно могут уволиться. Нам и деньги не платят, и не увольняют. Нет никакого статуса и удостоверения участников боевых действий не дали", – признался россиянин.

Также он рассказал, что по прибытии в Россию написал в военкомат: "И про ноги, и что неврология, и в голове лишняя жидкость. Там ни ответа, ни привета. А по итогу пытаются дело пришить. Меня тоже вызвали в Следственный комитет. Я написал, как я вышел, зачем я вышел. По списку Следственного комитета нас было 15 человек. Пять-шесть человек отдохнули и обратно уехали. В списках они до сих пор числятся "пятисотыми", хотя двое сейчас в госпитале лежат, а остальные под Угледаром погибли".

Мужчина рассказал, что ему 41 год. До войны он работал в пожарной охране, потом автомехаником в Москве. При этом получал достойную зарплату в размере порядка 200–250 тысяч рублей.

"Добровольцем пошел, потому что пацанов молодых было жалко. У знакомых сын 20 лет "срочку" служил, его как-то уговорили, подписал контракт и уехал на войну в Украину, месяца не пробыл – его убили. Я подумал, что я все равно опытнее, чем молодые парни. Я по срочной службе прошел Вторую чеченскую войну. С 1999 по 2000-й. Первое время спать было тяжело, зубы по ночам скрежетали – и сам не спал, и другим не давал", – сказал оккупант..

Войну в Украине он назвал очень жестокой. В первую очередь потому, что тут идут в ход БПЛА.

"Эта война в Украине, конечно, более жесткая. Здесь работают дроны. У нас тоже есть, для нас Татарстан покупал очень дорогие дроны. Но в итоге украинцы их "сажали". Надо бы придумать, чтобы до нас их дроны тоже не долетали. А получалось, что мы из автомата дрон сбиваем, и буквально в течение трех секунд по нам начинает прилетать артиллерия либо миномет, либо арта. В атаку не пойдешь и не укроешься, потому что тепловизоры работают. Тяжело воевать очень", – признался оккупант.

Кроме того, он заявил, что оружие ВС РФ далеко не такое, как о нем говорили в командовании.

"Оружие тоже было проблемное: начинает стрелять и потом клинит, пока не почистишь. Техника боевая была 1973, 1978, 1964 года выпуска, она даже не стреляла. Когда мы заходили в Херсонскую область, у нас было десять единиц техники, пять единиц даже не доехали. Остальные в течение недели поломались, одна боевая машина более-менее ходила туда-сюда и в итоге тоже встала", – признал оккупант.

Более того, он признал, что по телевизору россиянам предоставляют ложную информацию.

"Я когда сейчас телевизор смотрю, мне плеваться хочется. По телевизору не говорят об этом, но 6 февраля при наступлении в сторону Угледара батальон "Алга" положили практически полностью. После положили оренбургский батальон, башкирский батальон. Там, где были именно добровольцы. Мой товарищ-сослуживец, который сейчас в госпитале, рассказывает, что разведки не было, артобстрела разведочного не было. В каждом БТРе по восемь-десять человек, а как поехали в наступление – некоторые даже не поняли, что произошло, когда их атаковали", – заявил военный РФ.

Оккупант признал, что ему неприятно жить в своей стране.

"Очень обидно за правительство. То, что ведет себя именно так. Я не знаю, может, правительство полностью деньги выделяет, но не доходят они до нас. Хотя мы свое дело сделали, отработали контракт. И обидно, что там воюем с противником, а сюда приходишь и тоже начинаешь воевать", – сказал россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России началась эпидемия странных смертей оккупантов, вернувшихся с войны в Украине. Закон кармы никто не отменял – и таких случаев становится все больше. Все чаще убивают друг друга и мобилизованные россияне – еще до отправки в зону "СВО".

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