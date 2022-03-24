Пропагандисты Путина выдали фейк об украинских медалях 'За взятие Крыма' от Зеленского, но опозорились. Фото

В России заявили об ударной группе Вооруженных сил Украины, которая "планировала наступление" на временно оккупированный Крымский полуостров. Пропагандисты утверждают, якобы это могло произойти при военно-морской поддержке НАТО и для тех, кто мог отличиться, были подготовлены так называемые медали "За взятие Крыма".

Российский Telegram-канал "Оперативные сводки" выложил даже снимки таких "наградных знаков", якобы подписанных от имени президента Владимира Зеленского. Не увидев в них явной ошибки, тему подхватили и путинские пропагандисты с канала "RT на русском" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"За взяття Криму" – медали, которыми украинские власти, предположительно, собирались наградить отличившихся в бою за Крым. Незаполненные паспорта наград подписаны от имени Зеленского", – говорится в посте.

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Неизвестно, с чего сделана пропагандистская "медаль". При этом, судя по фото, "документы" к ним россияне распечатали на обычном принтере.

Они не поленились оформить их на государственном языке Украины, чем и опозорились: вместо украинских инициалов Зеленского "В. О." (Володимир Олександрович. – Ред.), оставили российские и получилось "В. А. Зеленський".

Несмотря на явный фейк, росСМИ утверждают, что такие знаки отличия были "заранее разосланы по украинским военкоматам". Боле того, пропагандисты считают, что они могут "подтверждать данные разведки о нападении ВСУ на Крым, готовившийся еще до начала российской спецоперации" – полномасштабной войны против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты распространяют новые фейки о "терактах" в РФ. Они заявляют, якобы их должны совершать украинские спецслужбы, однако это дезинформация.

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