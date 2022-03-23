В СНБО предупредили о новых фейках оккупантов: заговорили о терактах в РФ

Российские пропагандисты начали распространять новые фейки о вероятных "терактах" в России. Они утверждают, что их должны совершить украинской спецслужбы, однако это является дезинформацией.

Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны в Telegram в среду, 23 марта. В частности, россияне заговорили о "терактах" на московском нефтеперерабатывающем заводе в районе Капотня.

"Российские аналитики-пропагандисты начали серьезно обсуждать совершение украинскими спецслужбами терактов на территории России, в частности, на московском НПЗ в Капотне. Предостерегаем: это – фейк!" – говорится в сообщении.

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В СНБО также отметили, что власти страны-агрессора реализуют сценарий, предусматривающий обстрелы российских городов вблизи украинской границы и дальнейшее обвинение в этом украинских военных. В учреждении подчеркнули, что это дезинформация.

Для дестабилизации ситуации в Украине пропагандисты пытаются сформировать ошибочное впечатление о том, что войну России против Украины якобы поддерживают народы разных стран. Однако это манипуляция, добавили в СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне запустили новый фейк с попыткой дискредитации Украины. Представитель Министерства обороны страны-оккупанта Игорь Конашенков заявил, что во Львове планируются теракты против дипломатов США и других стран.

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