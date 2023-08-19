В Москве заявили, что нашли шпионский дрон: якобы должен был передавать данные о танках

В РФ заявили, что в поселке Селятино под Москвой якобы был найден "шпионский дрон". Он якобы должен был отснять танковый полигон ВС РФ в Алабино, но не долетел.

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О "находке" заявил российский пропагандистский Telegram-канал Mash 19 августа. В сообщении утверждается, что квадрокоптер якобы "лежал в лесу".

"Его обнаружил наш подписчик и вызвал полицию. Сейчас правоохранители ищут оператора", – пишут пропагандисты.

Кроме того, в минобороны РФ заявили, что в Московской области днем 19 августа якобы был перехвачен "беспилотник самолетного типа".

"Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет", – утверждают в оборонном ведомстве страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 19 августа в минобороны РФ заявили, что ПВО якобы сбила над Крымом "переоборудованную в ударный вариант" ракету С-200. В атаке у Шойгу обвинили "киевский режим".

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