Очередной "эксперт", приглашенный в эфир пропагандистского ток-шоу Владимира Соловьева, заявил, что безопасность России будет обеспечена при условии, что все военные базы США и НАТО будут навсегда упразднены на территории континента Евразия. В идеале мировая политика должна быть деамериканизована, а значит Штаты нужно "демилитаризировать" и "денацифицировать".

Видео дня

Такие предположения прозвучали на федеральном телеканале, эпизод опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своем Telegram-канале. Он иронично заметил, что подобные высказывания свидетельствуют, что "в дурдоме все стабильно" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Безопасность — это отсутствие военных баз США и их ядерного оружия от Лиссабона до Токио. Не должно быть ни одной точки, где они сосредоточили бы свои войска и подкрались бы к нашим границам", – указал некий политолог Сатановский.

В итоге своих феерических рассуждений, пропагандист обратился к истории Древнего мира. Он с укоризной отозвался о российском руководстве, которое не поступает по примеру древнеримских диктаторов.

"Юлий Цезарь решил с киликийскими пиратами, а что мы делаем на территории США и против ее установления, чтобы добиться победы? Я ничего не вижу", – развел руками Сатановский.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозная Маргарита Симоньян выразила подобные ожидания и в отношении Германии, которая во всем содействует украинской армии на фронте. Пропагандистка и лизоблюдка Кремля указала, что ФРГ нужно освободить от фашистов.