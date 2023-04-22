'Палок на улицах не осталось': российский пропагандист рассказал, как немцы замерзают без газа из РФ, и был высмеян в сети. Видео

Кремлевский пропагандист, "военкор" Дмитрий Стешин был осмеян в сети за "мифический" рассказ о Германии, якобы замерзающей без российского газа. Он утверждает, что на улицах этой страны якобы не осталось палок, так как немцы их якобы "стопили в каминах".

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А если "жилплощадь превышает" некий "лимит", то власти насильно подселяют в дом мигрантов. Бредовый рассказ пропагандист выдал в эфире радио "Комсомольская правда" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Товарищ из Германии, у русского немца покупал машину, и тот ему рассказал, как они живут: "Палки на улице не найти, все стопили в каминах. А превышает жилплощадь какой-то лимит – муниципалитет имеет право поселить к тебе каких-нибудь чудесных людей", – заявил Стешин.

Ведущий в ответ сказал, что "такого еще не слышал".

Слова пропагандиста высмеяли в сети. Пользователи отмечают, что журналисты, несущие подобный бред, получают немаленькие зарплаты и награды. В частности, Стешин в 2022 году получил премию "Золотое перо России".

– "Z-патриотам других журналистов и не надо. Так зачем стараться, если достаточно историй уровня базарной бабки? И так сойдет",

– "Надо понимать, на какую аудиторию нацелен контент. То, что для нас полный бред, для них – "божья роса",

– "Русские – идиоты, и им можно втирать любую дичь",

– "До этого у немцев все улицы были в палках", – пишут в сети.

Также пропагандистам напомнили, что 16 апреля в Германии отключили три последние действовавшие АЭС – в Баварии, Баден-Вюртемберге и Нижней Саксонии. Вместо этого страна увеличит импорт электроэнергии.

Кроме того, теплая зима в Европе способствовала снижению цен на газ. Газовые хранилища в Европе по состоянию на апрель, после зимы, заполнены на 57%, что в два раза больше, чем в тот же месяц прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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