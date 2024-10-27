'Почему она еще не в тюрьме?' Пропагандист РФ Соловьев вызверился на предательницу Украины Монтян в прямом эфире. Видео

Один из самых заядлых пропагандистов Кремля Владимир Соловьев в очередной раз устроил истерику в проямом эфире и набросился на предательницу Украины, перебежчицу и российскую пропагандистку Татьяну Монтян. Он выдал, что ее нужно отправить в колонию, а потом "вышвырнуть из страны".

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На одном из своих недавних эфиров Соловьев сказал, что Монтян говорит речи, которые "порочат Россию и ее армию". За это ее нужно посадить, уверен пропагандист.

"Почему Монтян до сих пор не в тюрьме? Когда будут проверки их деятельности? Где отчет за деньги? Что она несет? Речи, порочащие армию и российское государство. Это гражданка Украины, заведенная сюда хр*ен знает кем и для чего! Уже половина благодетелей потеряли свои звания и должности, а эта тв*рь до сих пор вредит нашей стране. Почему ее до сих пор не взяли за пятую точку и не вышвырнули? Сначала в колонию, потом вон из страны", – выдал кремлевский приспешник.

Также он заявил, что много людей, которые попали по обмену в Россию "оказались потом агентами СБУ и сели на долгие годы". По словам Соловьева, им "рисовали красивые легенды", а потом выяснялось, что они "сбушные тв*ри". Видимо, такой он считает и Татьяну Монтян.

Отметим, что война между Соловьевым и Монтян длиться уже несколько лет. Предательница Украины, которая всячески поддерживает путинский режим и войну РФ против Украины, неоднократно обвиняла российских пропагандистов в том, что "для них война – это сводки". Также она говорила, что Соловьев и Ко "хуже нацистов" и, что Россия "кинула" жителей Донбасса.

"Соловьев продолжает на всю Россию оскорблять и унижать перебежчицу Татьяну Монтян. Ради этого она предала свою страну, отказалась от семьи и знакомых. Надеюсь, ей нравится", – прокомментировал ситуацию украинский журналист Денис Казанский.

Как сообщал OBOZ.UA, российскую пропагандистку, украинскую предательницу адвоката Татьяну Монтян лишили права заниматься адвокатской деятельностью в Украине. Среди прочего ее обвиняют в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя.