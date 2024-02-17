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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Прогресс личности

Прогресс личности

История знает много святых, которые сначала вели себя совсем не как святые. Но потом они становились настоящими святыми. Самый яркий пример прогресса личности — апостол Павел. Бывший враг Христа принёс христианство в мир.

И.о. дьявола на земле совершил очередное преступление — очередное убийство. Он убил Человека. Я сейчас не хочу слышать ни про "бутерброд", ни про разные выходки будущего Человека в начале политического пути. Мне важно, какие слова и поступки были уже в то время, когда Человек действительно раскрылся. И тогда всё было уже правильно.

Пусть тебе ТАМ, Алексей, будет хорошо. Если бы таких, как ты, в твоей бестолковой стране было много, у неё бы, возможно, было Будущее.

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