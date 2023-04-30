Продвинулись на 100 метров, убито 94 'вагнеровца': Пригожин пожаловался на проблемы в Бахмуте

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, наемники которой пытаются завоевать украинский город-крепость Бахмут Донецкой области, пожаловался на проблемы в своих войсках. Он открыто признал потери и снарядный голод.

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Об этом Пригожин в своем отчете о ситуации в Бахмуте. Оккупант рассказал, что продвижение минимальное, а потери его группировки при этом огромные.

"Продвинулись на 100-150 метров. От противника в Бахмуте осталось 2,98 квадратных километра территории города", – сказал глава ЧВК.

По его словам, погибших в рядах ЧВК "Вагнер" в результате снарядного голода 94 человека.

Россиянин обвинил в этом руководство ВС РФ, которое не обеспечило вооружением его наемников.

"Их должно было быть в пять раз меньше, если бы нам хватало снарядов", – заявил Пригожин.

Отметим, ранее Пригожин устроил настоящую истерику из-за того, что украинские бойцы вот-вот пойдут в наступление, а его наемникам нечем воевать и их никто не прикрывает. По убеждению "повара Путина", контрнаступление ВСУ начнется после 2 мая, когда закончатся дожди и просохнет земля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧВК "Вагнер" и регулярные вооруженные силы РФ, вероятно, потеряли значительное количество живой силы в боях за город Бахмут в Донецкой области. Это еще больше сдержит наступление государства-агрессора на населенный пункт, а также поставит под угрозу способность ЧВК сохранить свою влиятельную роль среди российских сил, воюющих в Украине.

Тем временем кладбище в станице Бакинской на Кубани, ставшее знаменитым уже и за пределами России тем, что там преимущественно хоронят боевиков ЧВК "Вагнер", стремительно продолжает расти. Так, всего за две недели на территории погоста появилось еще 60 свежих могил.

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