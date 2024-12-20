"Продемонстрировали дерзость": Медведев разозлился из-за "почетного звания", которое присвоил Зеленский Путину
Один из самых агрессивных рупоров кремлевской пропаганды Дмитрий Медведев разозлился на президента Украины Владимира Зеленского, который присвоил "почетное звание" диктатору Владимиру Путину. Заместитель секретаря Совбеза РФ взорвался оскорблениями в адрес Зеленского и заявил, что его высказывания – это якобы намек избранному главе США Дональду Трампу на невозможность переговоров.
Медведев написал в Telegram, что "президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным". Мол, он знает это "по собственному опыту" (видимо, экс-глава России имеет ввиду свои традиционные ядерные угрозы и ругательства в сторону Запада).
Чиновник цинично заявил, что слова украинского президента якобы не связаны с угрозами Путина устроить дуэль "Орешника" в Киеве с западной ПВО.
Мол, Зеленский просто "показал средний палец" Трампу. "Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие", – написал Медведев.
Иронично, что Медведев, объявляя себя "предельно вежливым и корректным" бывшим президентом, обозвал Зеленского "самой гнусной б*ндеровской мразью", "просроченной наркоманской гнидой", "тварью", "недоноском", "распоясавшимся ублюдком" и так далее.
И традиционно заместитель секретаря Совета безопасности России пригрозил эскалацией: мол, риторика президента Украины "освобождает" РФ "от необходимости соблюдать приличия".
Как сообщал OBOZ.UA:
– После скандальных высказываний Путина на "Прямой линии" Зеленский в ответ назвал диктатора "долбо*бом" и "отморозком", выразив сомнение в адекватности главаря РФ. "Люди гибнут, а ему "интересно", – возмутился лидер Украинского государства в соцсетях.
– Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил: варварский удар страны-агрессора по Киеву баллистическими ракетами утром 20 декабря является подтверждением "почетного звания", которое Зеленский предоставил Путину. В частности, атака на дипломатические учреждения в столице – это пересечение всех возможных красных линий и международных правил.
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