Проблемы не только с логистикой: военные РФ в Украине получили обморожения из-за отсутствия снаряжения

Отправляя войска воевать в Украину, Кремль снабдил их сведениями о "нацистах" в нашей стране, но забыл обеспечить надлежащим снаряжением. Поэтому после резкого похолодания в Украине, которое фиксировалось ранее, часть оккупантов получили обморожения конечностей.

Положение оккупантов во враждебно настроенной по отношению к ним стране усугубляется нехваткой продовольствия и топлива. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США сообщает CNN.

"По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, Соединенные Штаты видели признаки того, что некоторые российские солдаты получили обморожения в Украине из-за отсутствия соответствующего теплого снаряжения, подходящего для холодов", - пишет издание.

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Еще больше усложнило положение для оккупантов и то, что они столкнулись с огромными проблемами с логистикой и обеспечением. Как следствие, практически в течение всего времени, сколько длятся боевые действия, они ощущают острую нехватку продовольствия и топлива для своей техники.

"Даже с личным снаряжением в некоторых из их войск у них проблемы, и мы обнаружили признаки того, что некоторые солдаты пострадали и [были] выведены из боя из-за обморожения", — сообщил CNN источник в Пентагоне.

По его словам, у россиян в Украине также возникают проблемы с командованием и управлением, что затрудняет связь и еще больше усугубляет проблемы с логистикой и обеспечением.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по данным Минобороны США, Россия в войне против Украины продолжает полагаться на призывников. С подготовленным личным составом у "второй армии мира" наблюдаются большие проблемы.

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