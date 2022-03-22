Россия в войне против Украины продолжает полагаться на призывников, у оккупантов большие проблемы – Пентагон

Россия в своих террористических действиях на территории Украины продолжает полагаться на призывников. Кроме того, РФ продолжает бороться с проблемами командования и управления, логистики и обеспечения.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя. По его словам, россияне сталкиваются с проблемами инвентаризации высокоточных боеприпасов. Это одна из причин более широкого использования "тупых бомб", то есть бомб без точного наведения, сказал чиновник.

"Мы также наблюдаем сбои в работе некоторых боеприпасов с точным наведением, когда они просто не работают. Они либо не запускаются, либо не попадают в цель, либо не взрываются при контакте", – сказал чиновник.

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Также, по его словам, слабость российской армии заключается в отсутствии инициативы, которую сержантский состав может проявлять на поле боя. А некоторые российские войска испытывают проблемы с моральным духом.

"Российские солдаты просто не были полностью готовы к операциям такой интенсивности и такой продолжительности на столь разных направлениях атаки. Они не ожидали такого уровня сопротивления", – сказал чиновник.

"Некоторым из российских солдат не сказали, что они будут делать на территории Украины. Мы знаем, что они полагались на призывников, и они все еще полагаются; и это все еще в значительной степени призывная армия. Это очень молодые люди, у которых нет большого опыта службы в армии", – сказал чиновник.

При этом украинские силы – включая гражданских лиц – продолжают противостоять российским силам вторжения на земле и в воздухе, констатировал он.

"Совершенно очевидно, что украинцы не проявляют никаких признаков прекращения сопротивления и не замедляют своих атак на русских", – подчеркнул представитель Пентагона.

На данный момент русские взяли лишь несколько населенных пунктов, крупнейшим из которых является Херсон. Даже когда Херсон оказался в руках России, украинские силы контратаковали, пытаясь вернуть его, сказал чиновник.

"Это заслуга украинцев и того впечатляющего способа, которым они защищают свои города и своих сограждан", – сказал чиновник.

По его словам, военная помощь, которую Украина получает от союзников, используется очень эффективно. Русские несут потери каждый день. Они теряют самолеты, бронетехнику, автомобили, артиллерию, вертолеты и реактивные самолеты, сказал чиновник.

"Мы продолжаем наблюдать, как многие российские пилоты избегают риска в воздушном пространстве Украины", – добавил чиновник.

Украинцы очень изобретательны в своей противовоздушной обороне, сказал представитель Пентагона.

"Они действуют очень проворно, очень гибко в том, как, когда и где они применяют ПВО. Они очень изобретательны в том, как они пытаются помешать россиянам доминировать в небе над Украиной", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее высокопоставленные официальные лица США заявили, что после того, как у российских оккупантов провалился блицкриг в Украине, Кремль начал реализацию так называемого плана "Б". Он предусматривает захват южных и восточных территорий Украины, а также продолжение обстрела украинских городов для принуждения власти пойти на условия Москвы.

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