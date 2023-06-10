Пробили очередное дно: россияне выдают за свое видео, где украинский военный дроном передает воду жителям Олешек. Фото
Россияне пробили очередное дно. Они похитили видео, как украинский военный дроном передал воду жителям Олешек. Этот населенный пункт страдает от подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС.
Соответствующая информация появилась в Telegram. Пропагандисты публикуют новости, используя этот ролик (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На кадрах, которые используют в РФ, украинский военный из 406-й бригады дроном передает женщине бутылку с водой.
Но пропагандисты традиционно выдали доброе дело украинцев за свое. Они описали, что это они так помогают.
"Просто гниль, противные создания", – пишут в сети.
Отметим, воду женщине передал аэроразведчик Госпогранслужбы с позывным "Санта". Кроме воды, он также передал людям дроном еду и ободряющие записки.
Позже он встретился с этой семьей.
Когда на затопленной территории, которая еще и находилась под контролем врага, аэроразведчики заметили гражданских в ловушке, приоритеты изменились. Разведывательный дрон "Санты", так же, как и других коллег из Сил обороны Украины, нес людям воду, еду, сообщения.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления - до 80 населенных пунктов.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.
Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою ГЭС и устраивать катастрофу, пропорциональную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и из-за якобы "провального контрнаступления".
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