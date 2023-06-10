Россияне пробили очередное дно. Они похитили видео, как украинский военный дроном передал воду жителям Олешек. Этот населенный пункт страдает от подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС.

Видео дня

Соответствующая информация появилась в Telegram. Пропагандисты публикуют новости, используя этот ролик (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах, которые используют в РФ, украинский военный из 406-й бригады дроном передает женщине бутылку с водой.

Но пропагандисты традиционно выдали доброе дело украинцев за свое. Они описали, что это они так помогают.

"Просто гниль, противные создания", – пишут в сети.

Отметим, воду женщине передал аэроразведчик Госпогранслужбы с позывным "Санта". Кроме воды, он также передал людям дроном еду и ободряющие записки.

Позже он встретился с этой семьей.

Когда на затопленной территории, которая еще и находилась под контролем врага, аэроразведчики заметили гражданских в ловушке, приоритеты изменились. Разведывательный дрон "Санты", так же, как и других коллег из Сил обороны Украины, нес людям воду, еду, сообщения.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления - до 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою ГЭС и устраивать катастрофу, пропорциональную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и из-за якобы "провального контрнаступления".