'Эвакуация будет. Санта': аэроразведчик встретился с семьей из Олешек, которую помог спасти. Трогательное видео

Аэроразведчик Госпогранслужбы с позывным "Санта" встретился с семьей из Олешек, которую помог спасти. Перед спасением он дроном передал им еду, воду и ободряющие записки.

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Трогательное видео встречи опубликовало Министерство внутренних дел. Пограничник до подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС осуществлял аэроразведку и доставлял "подарки" российским оккупантам.

Но когда на затопленной территории, которая еще и находилась под контролем врага, аэроразведчики заметили гражданских в ловушке, приоритеты изменились. Разведывательный дрон "Санты", так же, как и других коллег из Сил обороны Украины, нес людям воду, еду, сообщения.

"Эвакуация будет. "Санта", – именно такую записку доставил с водой пограничник семье, которую вода загнала на чердак. Впоследствии его дрон помогал в сопровождении эвакуационной команды. В настоящее время семья находится в безопасном месте.

"Особенно рад, что удалось спасти жизнь детям. Все будет Украина!", – отметил аэроразведчик.

На трогательных кадрах видно, как мальчик подошел к украинскому защитнику и стал его благодарить за спасение.

Стоит отметить, что после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС вода третьи сутки заливает правый и левый берега Херсонщины. Тяжелая ситуация на левом берегу, там затоплено гораздо больше населенных пунктов. В то же время, российские военные не помогают людям. Город Олешки практически все ушел под воду. Жители ночуют на крышах и умоляют о помощи.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления - до 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою ГЭС и устраивать катастрофу, пропорциональную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и из-за якобы "провального контрнаступления".