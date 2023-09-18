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Признали реальные потери на войне? Минтруда РФ заказало 230 тыс. удостоверений для членов семей погибших ветеранов боевых действий

Ульяна Виноградова
Новости России
1 минута
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Признали реальные потери на войне? Минтруда РФ заказало 230 тыс. удостоверений для членов семей погибших ветеранов боевых действий

Министерство труда и соцразвития страны-агрессора России заказало 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов боевых действий на войне в Украине. Цифры могут косвенно свидетельствовать о примерных масштабах участвующих в боях и потерях российской группировки.

Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Исходя из запроса, Россия понесла огромные потери на войне в Украине.

Для сравнения, летом 2022 года было заказано всего 5,8 тысяч таких удостоверений. То есть, в 40 раз меньше, чем в этом году.

Но и это еще не все. Ведь минтруда заказал 757 тысяч удостоверений ветерана боевых действий. В то время, как в прошлом году в печать поступило всего 82,8 тысяч бланков удостоверений.

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К слову, первоначальная стоимость этих работ оценивается в 79 млн рублей.

В документации указано, что 600 тысяч отпечатанных удостоверений участников боевых действий распределят в Минобороны, 86 805 – в минсоцзащиты, 60 тысяч – в МВД, 10 тысяч – в росгвардию, 500 – в минстрой.

200 тысяч удостоверений для членов семьи погибших распределят в Минобороны, еще 30 тысяч – в минсоцзащиты.

Также известно, что в мае 2023 года ведомство заключило госконтракт стоимостью 14 млн рублей на печать документов, среди которых также были 95 907 удостоверений ветеранов боевых действий и 23 716 для членов семей погибших.

При этом в прошлом году масштабы печати удостоверений были значительно меньше. Летом 2022 года минтруд заказывал печать 82 840 бланков удостоверений ветеранов боевых действий и 5 777 удостоверений для членов семьи погибшего, сумма контракта была 9,8 млн рублей.

В целом, за время войны минтруд уже заказал в общей сложности 936 052 удостоверений для ветеранов боевых действий.

Признали реальные потери на войне? Минтруда РФ заказало 230 тыс. удостоверений для членов семей погибших ветеранов боевых действий

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