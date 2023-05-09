Привезли из Лаоса: всплыли подробности о 'музейном' танке, который показали на параде в Москве

На параде 9 мая в Москве было задействовано гораздо меньше техники, чем в предыдущие годы. В этом году из гусеничной техники по Красной площади вообще проехался всего один танк, Т-34, – их производство прекратили еще в 1950-х годах.

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При этом даже этот древний образец харьковского танкостроения россияне привезли в Москву из Лаоса. Об этом заявил руководитель экспертной группы по внутренним коммуникациям МОУ Василий Павлов в эфире телемарафона.

По его словам, украинские аналитики внимательно наблюдают в том числе и за тем, как проходит парад 9 мая в столице государства-агрессора. Ведь из того, что, как и в каких количествах россияне вытаскивают на Красную площадь, можно сделать немало выводов как о новых "веяниях" в российской имперской идеологии, так и о намерениях российского военно-политического руководства и реальном положении дел во "второй армии мира".

Так, нынешнее "дефиле" на параде единственного танка – древнего Т-34 – очень показательно. В частности, еще и потому, что даже этого "бронетанкового ветерана" россиянам пришлось тащить из далекого Лаоса.

"И тот (единственный танк на параде в Москве 9 мая 2023 года. – Ред.) привезен из Лаоса из числа тех танков, которые Россия передавала для использования в Демократической Республике Лаос. То есть мы видим определенный кризис", – заметил Павлов.

На "определенный кризис", постигший "вторую армию мира" спустя более года полномасштабной войны против Украины, обратили внимание не только в Минобороны Украины, но и в оппозиционных российских изданиях.

Так, Telegram-канал "Можем объяснить" заметил, что, кроме более современных, чем Т-34, танков (не говоря уже об "Арматах"), россияне не дождались на параде ни одного ЗРК "Бук", бронеавтомобиля "Тайфун" и авиации.

OSINT-аналитик Oliver Alexander в своем Twitter отметил, что в этом году количество техники по сравнению с 2021 годом сократилось почти в 4 раза. По его данным, всего в этом году проехала всего 51 единица военной техники, а в 2021-м – 197 единиц.

Да и шагали по Красной площади в основном не кадровые военные, а курсанты и студенты военных вузов. И впервые за много лет в российском МО не публиковали заранее никакой информации о составе колонн на параде, хотя прежде эта информация обнародовалась на специальной странице на сайте ведомства.

Агентство "Новости" при этом насчитало всего около 8 тысяч военных.

"Это минимальное количество участников с 2008 года. На брусчатку Красной площади на этот раз не вышли парадные расчеты сразу нескольких военных соединений, которые были представлены в прошлом году. Не было военнослужащих 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, Таманской дивизии, 27-й мотострелковой гвардейской Севастопольской бригады, 45-й отдельной инженерной бригады", – перечислили журналисты.

Напомним, ранее украинский сегмент сети взорвался смехом и шутками из-за древнего Т-34 на параде в Москве, тогда как россияне ждали появления "Армат". Население государства-агрессора между тем устроило истерику из-за "самого позорного парада".

В своей речи 9 мая на параде президент РФ Владимир Путин пожаловался, что против РФ начали войну, и снова заговорил о защите Донбасса.

"Сегодня цивилизация снова находится на решающем переломном рубеже. Против нашей родины снова развязана настоящая война", – заявил диктатор.

Он обвинил страны Запада в "провоцировании конфликтов", "разжигании ненависти" и "уничтожении семейных ценностей".

Интересно, что об агрессивной войне РФ против Украины на параде Путин говорил куда больше, чем о Второй мировой. Однако, как отметили даже россияне, не предложил почтить память ликвидированных в Украине российских захватчиков, количество которых неуклонно приближается к 200 тысячам.