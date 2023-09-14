'Приведет к распаду': на росТВ неожиданно признали, что поражение в войне против Украины может стать 'смертью' для России. Видео

Известный советский и российский режиссер Карен Шахназаров, заделавшийся регулярным гостем пропагандистских шоу на федеральном канале РФ, всерьез заговорил о катастрофических последствиях для России в случае проигрыша Украине. По его мнению, это будет финал, сопоставимый со смертью.

Эпизод с пропагандистом опубликовали в Центре противодействия дезинформации. Его слова вынудили пригорюниться и другим престарелым "экспертам" в студии одиозного Соловьева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ты когда просчитываешь ситуацию, то понимаешь, что в поражение может быть некатастрофично. Да, можно проиграть, но оценить: "Ничего, это не принципиально важно". Но есть вещи, когда поражение подобно потере всего, смерти. Вот для меня очевидно, что поражение в этой истории подобно смерти для России. Оно приведет к колебаниям внутри страны, что затем завершится ее распадом", – утверждает Шахназаров..

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При этом он добавил, что распад РФ сам по себе куда страшней распада СССР, и последствия могут быть непредсказуемы. В частности, режиссер-пропагандист видит сценарий гражданской войны и массового кровопролития.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще зимой одиозный Дмитрий Медведев рассудил, что распад России станет предвестием апокалипсиса. На этой почве бывший глава Кремля вновь попытался пригрозить миру оружием массового поражения.

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