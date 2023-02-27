Медведев выдал, что распад России приведет к апокалипсису, и намекнул на ядерный удар

Заместитель председателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев выдал очередной бред. На фоне того, что страна-агрессор становится изгнанником во всем мире, а война в Украине приносит ей только потери и разочарование местных жителей во власти, он предположил распад РФ и заявил, что это приведет к апокалипсису. Более того, в связи с такими предположениями сторонник кровавого диктатора Владимира Путина пригрозил миру ядерным ударом.

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Об этом Медведев заявил в своей статье для издания "Известия". Он отметил, что вопрос о жизни РФ будет решен не на войне в Украине.

"Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", – заявил Медведев.

Также замглавы Совбеза РФ сказал, что ее враги занимаются накачиванием "киевского режима" оружием и препятствуют возможным переговорам сторон

"Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы", – пригрозил Медведев.

При этом он добавил, что Россия "такого не допустит" и даже заговорил о мировом будущем.

"Западные страны с сателлитами – лишь 15% населения планеты. Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров – залог сохранения будущего для всего нашего мира", – добавил Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Медведев подвел неутешительные для Москвы итоги. Он убежден, что наша страна вооружена достаточно полноценно, чтобы "при желании затянуть войну".

Ранее Медведев пожаловался, что Россию, которая развязала полномасштабную войну против Украины, могут "порвать на части". Он констатировал, что это произойдет после того, как путинская армия потерпит поражение в так называемой спецоперации.

А еще раньше одиозный ставленник Путина резко отреагировал на серию поставок тяжелой бронированной техники, включая танки, в Украину. Он убежден, что подобная практика только усугубляет ситуацию и выводит войну из украинских границ в масштабы Третьей мировой.

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