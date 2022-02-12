Сегодня вижу в украинском сегменте возмущения или даже эмпатии на тему "на России за виртуальный штурм здания ФСБ в компьютерной игре дали реальный срок подросткам". Ребята, вы серьезно? Здесь не эмпатия и сострадание нужны, а трезвая оценка ситуации. Брать эту новость и каждого гомо-советикуса, который ждет здесь "справедливую Россию" тыкать носом до полной кровоотдачи. Диктатура, террор, гетто- это и есть вся Россия. И даже эти мальчики ее часть. И именно вот эту "красоту" они хотят для нас всех: Украины, Беларуси, стран Балтии, Польши и дальше, дальше, дальше. Эта мыршавая полоумная российская моль, видит себя вторым гитлеро-сталинским -мессией, в ногах у которой должен лежать весь мир. Но, не устаю повторять: нет конкретного "путина", есть коллективный "путин", который продуцирует мечты и желания критического большинства. И все!

В критическое большинство россиян входят и родители этих мальчиков, и они сами. Да-да, это ими заинтересовались из-за виртуального здания ФСБ, а когда они, возможно, жгли Киев и Берлин, они были никому не интересны, ведь большинство РФ в виртуальных играх выбирает для уничтожения Украину. США и Европу.

Это дедушки и бабушки, папы и мамы этих мальчиков построили им тюрьму. Своей поддержкой Путина, своим смехом над "проститутками"- женами погибших подводников, своим безразличием к российско-грузинской (и так далее) войнам и, скажу больше, поддержкой этих войн.

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Режим никогда, повторяю, никогда не будет перегибать палку, чтобы не потерять власть. Поэтому любой режим опирается исключительно на ожидания и потребности масс. А массы хотят террора, крови, насилия, оправдывают войны, оправдывают коррупция и убийства.

В 2014-м году поддержка путинской агрессии в отношении Украины была 95%. Не забывайте об этом, кода ставите слезинку эмпатии под новостями " в Питере врачи отравили тысячи пациентов", "на России ввели новые ограничения прав и свобод", "реальный срок за игру в компьютер", "изнасиловали", "убили", "расчленили".

Это их мир, который они сами построили для себя. Поддерживая Путина. Крича "кроши укроп". Сея ненависть к любым народам и нациям. Носясь со своим скрепным величием.

Эти люди не могут жить по-другому, но, страшнее всего то, что они требуют от нас жить по их правилам.

Русские мальчики, расстреливающие в компах Киев и Берлин, вырастают и становятся солдатами. На РФ просто нет у мальчиков других игр.

Поэтому не рыдайте вы так. Русские бабы еще нарожают.

Обратите внимание на то, что вот друзья этого мальчика срок не получили "сотрудничали со следствием", то есть все свалили на одного "заставил", родители дали следователям много денег, а у этих не хватило, или просто опоздали. Ну, виновный должен же быть!

И так на РФ поступают все. Донос, снять с себя вину, переложив на кого-то.

Взорвался газовый баллон в "пазике", который ездит-то исключительно благодаря 3-м рулонам скотча и "чьей-то матери", кто виноват?- транспортная компания, что довела автотранспорт до состояния распада? воровство администрации города, что не покупает новую технику?-нет! Конечно же, виноваты укро-ДРГ, которые с прапорами Украины и визитками Яроша носятся по всей РФ, сжигая сортиры типа нужник уличный, вырывая двери, обгаживая скрепные подъезды скрепных домов, которые так же стоят лишь потому, что скотч, говно и палки.

И вот завтра путин отаминится или же россиянам станет так хорошо из-за санкций, что придется путина отправлять к Кобзону, лишь бы жрать дали, знаете, что они скажут- это не мы, это путин-культ личности, россияне все хорошие.

Мол, один был плохой, чудовищная ошибка произошла, товарищ Сталин, русские люди, они же вообще не при делах.

Так вот, эмпатируя сейчас над бедным мальчиком, подумайте о том, сколько раз мы им прощали и сколько раз они возвращались, чтобы продолжить убивать.

Россияне должны осознать все и понести наказание. Каждый. За каждый шаг Кремля, Путина, слова Жириновского или Лаврова, за каждого ихтамнета, за каждую пулю, за каждую секунду нахождения на нашей земле. Каждый россиянин должен заплатить свою цену за то, что создал вот эту самую РФ, Кремль, Путина.

Видите, как все просто?

Все в этой жизни имеет цену. И то, что сейчас происходит с россиянами на России- их сделали рабами, сажают в тюрьмы за смех и игры, водят строем, травят барием и таллием, кормят отходами и пальмовым маслом, унижают и презирают-это их цена, их плата.

Ведь, если вдуматься, то на РФ россиян убивают русские. И сажают в тюрьмы россиян россияне. И законы для россиян пишут россияне.

Поэтому – а пусть будет, красивое!

Как там ваш моль пропел-"Нравится, не нравится, терпи, моя красавица"- так это о вас, о терпилах!

Терпи Россия, Путин-это твое детище!

Путин-это каждый россиянин, так что, то, что делает путин с россиянами на России, это по-сути делают сами россияне.

И так в каждой отдельно взятой стране. Вот у нас очень философски украинцам эту догму объяснил наш Президент – "все мы немножко президенты"- и прав, ведь по Конституции Украины, главной властью является народ.

Поэтому мы выражаем народную волю, когда говорим- "русские, идите домой, здесь водки нет".

И каждая закрученная над головой россиян гайка на их цепи, это плюс, а не минус.

Ну, во-первых, это их плата за создание коллективного зверя по имени Россия, а во-вторых, это обучение: не хочешь быть терпилой-борись, хочешь свободы- борись за свободу, хочешь уважения-уважай другого". Ну, и так далее.

Русские-россияне пока эту формулу понять не могут, что-то там с челюстью и восприятием. Зато прекрасно понимают формулу имени путина "плеть-нагайка-балалайка".

На том и остановимся.

Новости из РФ: "Фанаты "Зенита", "Спартака" и других клубов отказались посещать матчи в знак протеста против введения Fan ID.

Кремль, обеспокоенный массовыми собраниями людей в спорткомплексах, решил прикрутить гайки фанатам, введя дополнительные ограничения. Хочешь фанатеть и болеть за любимую команду-сиди дома!

Путин любит тишину и появляться на людях так, чтобы как минимум в паре километров этих самых людей не было.

Вот и нех..ой, не чего шастать!

Фанатские объединения московского "Спартака" в понедельник объявили о решении бойкотировать все матчи из-за закона о Fan ID, который вводится с июля 2022 года. В заявлении отмечается, что бойкот "продлится до момента полной отмены принятого закона". Следом к акции присоединились и фанаты "Ростова", петербургского "Зенита" — "Ландскрона" и болельщики ряда других клубов РФ.

Fan ID это документ, требуемый властями от болельщиков при посещении спортивных мероприятий на России.

Документ. Как и требования на РФ не новы, такой "паспорт болельщика" появился на России перед Олимпиадой в Сочи.

На тот момент, россияне отнеслись к этому с пониманием, ведь им пояснили ужесточение норм в связи с обеспечения повышенных норм безопасности из-за близости к нестабильному кавказскому региону.

Россияне начали хвалить Путина- еще бы, там "кавказцы-черножопые, нафиг их пускать на трибуны, этих обезьян"- и "паспорт болельщика" был оправдан болельщиками, как нужное и красивое!

Естественно, все, что поддерживают россияне тут же начинает масштабироваться: на Кубке конфедераций — 2017 и футбольном чемпионате мира — 2018, которые также прошли на России.

Для получения "паспорта болельщика" российские власти собирают личные данные фанатов: ФИО, гражданство, дату рождения, серию и номер паспорта, кем он выдан фотографию, email или почтовый адрес, номера брони билетов на матчи.

Личную информацию проверяли Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, спорта и транспорта, МВД, а также ФСБ. И…многим отказывали. А еще к болельщикам приходили домой "люди в черном" или же фанов вызывали в "органы", после такой проверки, люди получили реальные сроки, конфискацию имущества и другие прелести.

Организаторы чемпионата мира сняли с себя ответственность за отказы, о чем указывалось на сайте Fan ID.

Летом 2021-го систему Fan ID активировали под проведение чемпионата Европы, матчи которого прошли в том числе в Санкт-Петербурге. Тогда в сецсетях снова появилось множество сообщений от граждан РФ об отказах в получении паспорта болельщика без объяснения причин. И снова полетели "подарки" в виде проверок, допросов, арестов.

Но, возмущений от болельщиков-россиян не последовало. Все вздыхали- понимаем, везде враги, надо бдеть! Укра-хунта, США. НАТО…В общем, все правильно пацаны, дайте я сам наручники надену!

17 декабря 2021-го в третьем чтении росГосДума приняла закон о паспорте болельщика, который стал "персонифицированной картой на посещение спортивного соревнования". С 1 июля 2022-го каждый желающий попасть на матчи чемпионата России по футболу будет обязан оформить электронный пропуск.

Пристегнитесь, господа россияне, нет, не взлетаете, это ошейник!

Но, ничего страшного в этом нет, вы же помните, да? Нравится, не нравится, терпи!