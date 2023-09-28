"Пришлось прятаться в укрытие": в Белгородской области пожаловались на атаку украинской ДРГ с американским оружием

В России заявили, что через государственную границу в Белгородскую область якобы пыталась прорваться "украинская диверсионно-разведывательная группа" с оружием американского производства. Это, как утверждает пропаганда, произошло в районе российской деревни Теребрено, которая находится недалеко от границы с украинской Сумщиной.

РосСМИ пишут, что перед этим указанную территорию Белгородщины якобы обстреляли не меньше 20 снарядами РСЗО "Град". "Жителям пришлось прятаться в укрытия", – пожаловались в стране-агрессоре.

Пропаганда заверяет, что атака была отбита, граница не нарушена, а "часть ДРГ подорвалась на минных полях".

Один из Telegram-каналов страны-агрессора написал, что у военнослужащих якобы были американские винтовки М4, комплекты гранат и взрывчатки типа С4 "для совершения терактов на территории РФ".

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Как писал OBOZREVATEL:

– Российский научно-исследовательский институт разрабатывает новые требования к станциям и линиям метрополитенов, чтобы помещения можно было использовать как бомбоубежища и противорадиационные укрытия.

– 27 сентября в городе Ишимбай в Башкирии (РФ) загорелся химический завод, который является крупнейшим в России производителем синтетических цеолитов и адсорбентов.

– А в ночь на 26 сентября в Курской области заявили об атаке дронов, из-за которой без света остались семь населенных пунктов.

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