По всей России станции метро готовят под бомбоубежища и противорадицонные укрытия. Таким образом кровавые власти Кремля пытаются защитить россиян от различных средств поражения, вызванных развязанной в Украине войной.

Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что новые требования к использованию метро уже разрабатывают ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Они будут применяться к реконструируемым и новым станциям и линиям метрополитенов.

"Применение актуализированного свода правил позволит существенно повысить защиту населения за счет расширения функционала метрополитенов. Это в свою очередь снизит финансовые затраты на выполнение инженерно-технических мероприятий в области гражданской обороны, таких, например, как строительство дополнительных защитных сооружений и поддержание их в готовности", – заявил замначальника ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов.

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Он отметил, что это особенно актуально для Москвы с населением 13 млн человек и других городов, где есть метро или планируется его строительство.

"При разработке изменений для свода правил будет проведена терминологическая увязка с действующими нормативными документами, а также учтен практический опыт проектирования, строительства и эксплуатации метрополитена, отметил Сосунов. Кроме того, будут учтены требования к организации доступа различных групп населения, в том числе маломобильных, к метрополитену при его использовании в качестве объекта для защиты населения", – добавил руководитель научной работы доктор технических наук, профессор Геннадий Тонких.

Примечательно, что после начала войны в Украине Кремль поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей России. И как оказалось, большинство бомбоубежищ были в аварийном состоянии или были заброшены после распада СССР.

Только в Казани около 30% подобных объектов непригодны. На реконструкцию укрытий в стране-агрессоре уже ушли большие деньки: в Краснодарском крае на их ремонт выделили более 6 млн руб., в Нижнем Новгороде – 50 млн, а в Рязани – 1 млн.