Приняли за украинский беспилотник: в Башкортостане обстреляли самолет Ан-2. Видео

В российском Башкоростане под обстрел попал самолет АН-2, местные жители перепутали его с украинским беспилотником. Событие произошло во время планового полета в Салаватово.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza. Известно, что в самолете находились два человека, пилот и инструктор.

"Борт авиакомпании "РусАвиа" вылетел из Уфы вечером 26 ноября. В самолете находились пилот и инструктор. По словам источников, их основной целью был облет теплотрассы и проведение инфракрасной съемки. По данным "Базы", полет был согласован", – отмечается в сообщении.

Во время пролета над нефтехимическим заводом в Салаватовом самолет подвергся обстрелу. В результате возникла утечка топлива, что заставило командира экипажа принять решение о возвращении в Уфу.

Спустя 40 минут самолет успешно приземлился в местном аэропорту. Во время осмотра в фюзеляже было обнаружено три пулевых отверстия.

Напомним, во Вьетнаме в центральной провинции Биньдинь потерпел крушение учебно-тренировочный военный самолет российского производства Як-130. Два пилота были вынуждены выпрыгнуть из самолета с парашютом.

Авиакатастрофа произошла, когда пилоты пытались совершить посадку в сложных погодных условиях. Они не смогли выпустить шасси. Сначала сообщалось, что оба летчика пропали без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, грузовой самолет Boeing 757 упал на двухэтажный жилой дом. В результате трагедии погиб пилот. Авиакатастрофа произошла в Вильнюсе.

Самолет, принадлежавший германской компании DHL, выполнял рейс под управлением авиакомпании Swiss Air. По предварительным данным, примерно в 05:28 во время захода на посадку в Вильнюсском аэропорту самолет начал разрушаться в воздухе за несколько километров до взлетно-посадочной полосы. Он упал на двухэтажный жилой дом и загорелся.