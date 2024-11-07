Во Вьетнаме разбился самолет российского производства: двум пилотам удалось катапультироваться

Во Вьетнаме в центральной провинции Биньдинь в среду, 6 ноября, потерпел крушение учебно-тренировочный военный самолет российского производства Як-130. Два пилота были вынуждены выпрыгнуть из самолета с парашютом.

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Об этом сообщило агентство Reuters с ссылкой на заявление министерства обороны страны. Авиакатастрофа произошла, когда пилоты пытались совершить посадку в сложных погодных условиях.

Они не смогли выпустить шасси и были вынуждены выпрыгнуть из самолета с парашютом. Сначала сообщалось, что оба летчика пропали без вести. Позже стало известно, что военным удалось спасти обоих пилотов, их нашли в лесу.

Як-130 – учебно-боевой самолет, разработанный в 2010 году российским конструкторским бюро имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacci для замены в Военно-воздушных силах страны-агрессора учебно-тренировочных самолетов Л-39.

Партию из 12 российских учебно-боевых самолетов Як-130 Воздушные силы Вьетнама получили в 2021 году. Ои заменили учебные самолеты Aero L-39 чешского производства, которые использовались в воздушных силах Вьетнама для обучения с 80-х годов прошлого века.

Российские Як-130 такж используют в Алжире, Бангладеш, Беларуси, Мьянме и Лаосе.

На вооружении Вьетнама также стоят 12 российских истребителей Су-30МК2, поставленных в рамках соглашения от 2013 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кировской области России разбился вертолет Ми-2, который принадлежал санавиации. На борту находились четыре человека, все они погибли.