В Вильнюсе грузовой самолет DHL упал на двухэтажный жилой дом: есть погибший и раненый. Фото

25 ноября утром в Вильнюсе произошла авиакатастрофа – грузовой самолет Boeing 757 упал на жилой дом. В результате трагедии погиб пилот.

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Об этом сообщают Delfi 25 и Reuters. Литовские власти рассматривают версию теракта как возможную причину аварии.

Самолет, принадлежавший германской компании DHL, выполнял рейс под управлением авиакомпании Swiss Air. По предварительным данным, примерно в 05:28 во время захода на посадку в Вильнюсском аэропорту самолет начал разрушаться в воздухе за несколько километров до взлетно-посадочной полосы. Он упал на двухэтажный жилой дом и загорелся.

Известно, что на земле никто не пострадал – обломки самолета упали на хозяйственные постройки и автомобиль. В доме, расположенном вблизи места аварии, четыре квартиры, в которых проживают три семьи. На место происшествия через несколько минут после крушения прибыли полиция и пожарные.

По словам главы пожарной службы Литвы Ренатаса Пожелы, на борту самолета находились четыре человека, из которых один человек погиб, это был пилот.

Двоих пострадавших госпитализировали, поиски четвертого человека продолжаются. Пожар на месте аварии удалось локализовать в 7:33. Как сообщили спасатели, информации о пострадавших среди жильцов дома пока нет. На месте работает семь пожарных автоцистерн, а также специальная техника аэропорта.

Как сообщал OBOZ.UA, во Вьетнаме в центральной провинции Биньдинь потерпел крушение учебно-тренировочный военный самолет российского производства Як-130. Два пилота были вынуждены выпрыгнуть из самолета с парашютом.

Авиакатастрофа произошла, когда пилоты пытались совершить посадку в сложных погодных условиях. Они не смогли выпустить шасси и выпрыгнули из самолета с парашютом.