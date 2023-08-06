Принесли насилие и бедность: партизаны Ингушетии заявили о формировании освободительной армии для борьбы с российскими оккупантами. Видео

Партизаны Ингушетии начинают противостояние захватническому режиму кровавого российского президента Владимира Путина. Они заявили о формировании освободительной армии для борьбы с российскими оккупантами.

Видео дня

Ингушские активисты – командир специального оперативного подразделения "Бадр" Ингушской Освободительной Армии вместе со своими бойцами записали видеообращение. Ролик, по данным "Цензор. Нет", записан на территории временно оккупированной северо-кавказской республики Ингушетия (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах партизаны откровенно говорят об освобождении своей родины от российских оккупантов. Они утверждают, что последние принесли насилие и бедность на их землю и призывают своих соотечественников не участвовать в несправедливой войне против Украины.

Более того, ингушские партизаны наоборот призывают создавать очаги движения вооруженного сопротивления российским оккупантам у себя дома.

Известно, что на данный момент на территории Ингушетии уже работает сеть повстанцев.

А теперь было объявлено о создании Ингушской Освободительной Армии для восстановления национально-освободительной борьбы против российских оккупантов и независимости Ингушетии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля в Ингушетии группа неизвестных устраивала нападения на отделения полиции и перестрелки. В регионе была объявлена контртеррористическая операция, а вечером 5 апреля снова произошла стрельба.

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