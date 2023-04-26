Новая провокация Кремля: авиация НАТО перехватила три военных самолета России над Балтийским морем

Авиация Североатлантического альянса в среду, 26 апреля, перехватила над Балтийским морем три военных самолета государства-агрессора России. Россияне снова устроили провокацию, вопреки международным нормам, пролетев без сигнала транспондера.

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Об этом сообщили на аккаунте Военно-воздушных сил Германии в Twitter. Там также опубликовали кадры самолетов РФ.

Как отмечается, речь идет о двух фланговых Су-27 и одном Ил-20. Российские самолеты были перехвачены немецкими и британскими воздушными силами.

19 марта стало известно, что британские и немецкие многоцелевые истребители Typhoon перехватили российские самолеты около Эстонии. Силы НАТО вылетели на перехват российского военного пассажирского самолета Ту-134, который сопровождали два истребителя Су-27 Flanker и военно-транспортный самолет Ан-12 Cub.

А 7 апреля российские военные самолеты перехватили над Балтийским морем румынские истребители F-16, которые осуществляли миссию воздушного патрулирования НАТО. Они были идентифицированы как Су-27, принадлежащие ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта в РФ заявили, что два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США якобы двигались в направлении российской государственной границы. Радиолокационные средства дежурных ПВО обнаружили самолеты над Балтийским морем.

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