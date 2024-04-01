Приходится переплачивать: разведка Британии рассказала, как санкции ударили по российскому ВПК

Санкции продолжают подрывать доступ РФ к ключевым ресурсам для ее оборонной промышленности. Международная изоляция ограничивает число стран, с которыми Россия может торговать напрямую, что увеличивает время и цену закупки товаров, которые Москва когда-то могла покупать свободно. Наиболее остро проблема обстоит со сложными системами вооружения.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной 1 апреля в соцсети X. В ведомстве отметили, что, согласно исследованиям Института развивающихся экономик Банка Финляндии, третьи страны взимают надбавку к цене более 60% за экспорт некоторых санкционированных товаров в РФ.

"Хотя Россия нарастила производство ключевых боеприпасов, наиболее часто используемых в Украине, таких как артиллерийские снаряды, санкции, скорее всего, окажут наибольшее влияние на более совершенные и сложные системы вооружений России. Эти системы в производстве и разработке почти наверняка все больше полагаются на иностранные компоненты и технологии", – говорится в сводке.

Санкции, вероятно, продолжат нарушать как спрос, так и предложение российского экспорта вооружений, а также существенно усложнять механизмы платежей в Россию, прогнозируют в разведке Британии.

"Это почти наверняка способствовало значительному сокращению российского экспорта оружия и увеличению задержек поставок, в том числе некоторым из наиболее важных оставшихся клиентов оружия", – отмечается в сводке.

В британской разведке также напомнили, что, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, доля РФ в мировой торговле оружием упала до 11% в период с 2019 по 2023 год по сравнению с 21% в период с 2014 по 2018 год.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The Wall Street Journal, РФ увеличила импорт взрывчатых веществ для производства артиллерийских боеприпасов, несмотря на санкции. Товар закупают у компаний, расположенных в США и других странах Запада.

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