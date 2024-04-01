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Приходится переплачивать: разведка Британии рассказала, как санкции ударили по российскому ВПК

Анна Паскевич
Новости России
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Приходится переплачивать: разведка Британии рассказала, как санкции ударили по российскому ВПК

Санкции продолжают подрывать доступ РФ к ключевым ресурсам для ее оборонной промышленности. Международная изоляция ограничивает число стран, с которыми Россия может торговать напрямую, что увеличивает время и цену закупки товаров, которые Москва когда-то могла покупать свободно. Наиболее остро проблема обстоит со сложными системами вооружения.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной 1 апреля в соцсети X. В ведомстве отметили, что, согласно исследованиям Института развивающихся экономик Банка Финляндии, третьи страны взимают надбавку к цене более 60% за экспорт некоторых санкционированных товаров в РФ.

"Хотя Россия нарастила производство ключевых боеприпасов, наиболее часто используемых в Украине, таких как артиллерийские снаряды, санкции, скорее всего, окажут наибольшее влияние на более совершенные и сложные системы вооружений России. Эти системы в производстве и разработке почти наверняка все больше полагаются на иностранные компоненты и технологии", – говорится в сводке.

Санкции, вероятно, продолжат нарушать как спрос, так и предложение российского экспорта вооружений, а также существенно усложнять механизмы платежей в Россию, прогнозируют в разведке Британии.

"Это почти наверняка способствовало значительному сокращению российского экспорта оружия и увеличению задержек поставок, в том числе некоторым из наиболее важных оставшихся клиентов оружия", – отмечается в сводке.

В британской разведке также напомнили, что, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, доля РФ в мировой торговле оружием упала до 11% в период с 2019 по 2023 год по сравнению с 21% в период с 2014 по 2018 год.

Приходится переплачивать: разведка Британии рассказала, как санкции ударили по российскому ВПК

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The Wall Street Journal, РФ увеличила импорт взрывчатых веществ для производства артиллерийских боеприпасов, несмотря на санкции. Товар закупают у компаний, расположенных в США и других странах Запада.

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