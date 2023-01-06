Пригожин начал свою политическую карьеру: в Офисе президента оценили его 'роль' для Кремля

Руководитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин начал свою политическую карьеру и хочет занять место главы Кремля Владимира Путина. Он будет "ключевым могильником" путинской элиты на очень короткий срок.

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Такое мнение высказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу. Он оценил роль повара Путина для России.

"Россия всегда воюет с помощью зэков. Мне кажется до финала войны дойдет только тотально зэковская армия. Не будет у них там контрактников и мобилизованных, потому что они будут уничтожены. Ключевыми ударными группировками будут зэковские", - сказал Подоляк.

По словам советника ОП, философия жизни России проста: "украл, выпил, убил, в тюрьму, вышел, украл, выпил, убил, в тюрьму, а затем уехал в Украину воевать".

"90% людей в России так живут – кто-то в большей степени, кто-то меньше. Пригожин это понимает и хочет возглавить этот тренд превращения российской контрактной армии в зековскую. А кто может возглавлять зековскую армию? Пригожин", – считает Подоляк.

По словам советника, Пригожин будет "быстро масштабироваться до поры до времени", а потом придет в кремлевскую элиту и скажет, что заплатил свою цену и хочет "перераспределить доход".

"Пригожин сделает это обязательно, потому что Россия теряет целостность как государство и мы это видим. Все эти силовые вертикали, когда ФСБ контролировала определенные анклавные проявления самостоятельности и позволяла "местным феодалам" грабить страну, это уже рассыпается на глазах", – сказал Подоляк.

Сегодня в России, по словам советника, нужны новые звезды – такие, как Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATE L, Пригожин призвал россиян с "глубоким уважением" относиться к воевавшим против Украины зэкам.

Защитники Украины разрушили миф о непобедимости "вагнеровцев". Потери "элитного" подразделения наемников Пригожина настолько велики, что "мешков для них хватает на несколько недель".

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