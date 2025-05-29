Причастен к убийству тысяч украинцев: в России от взрыва гранаты погиб майор, руководивший бомбардировками Мариуполя

В российском Ставрополе подорвали майора армии РФ и первого замглаву города Заура Гурциева. Военный участвовал в войне против Украины, а именно руководил воздушными атаками Мариуполя, убившими тысячи украинцев.

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При взрыве гранаты ночью 29 мая умер еще один мужчина. Об этом сообщили российские пропагандистские Telegram-каналы.

По их данным, взрыв прогремел в районе многоэтажки на улице Чехова, 85/19. В результате него погибли двое мужчин, которые перед этим "сидели на скамейке у дома и распивали алкогольные напитки".

"Гранату взорвал неизвестный", – пишут пропагандисты со ссылкой на близкого к силовикам человека.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что одним из погибших является Гурциев. По его словам, "рассматриваются все версии теракта" и РФ может обвинить в этом Украину.

На сайте запущенной по инициативе диктатора Путина кадровой программы для участников вторжения ВС РФ в Украину "Время героев" говорится, что Заур Гурциев руководил воздушной частью "операции по освобождению Мариуполя". Там хвастаются, что в ходе этих преступных действий российский майор "внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель". По данным пропагандистов, это позволило "в разы увеличить их точность и эффективность, в том числе поразить базу снабжения "Азова".

Во время российских бомбардировок Мариуполя под завалами погибли тысячи человек. Одна из авиабомб уничтожила Мариупольский драмтеатр, где погибли до 600 человек.

В октябре Путин объявил о назначении Гурциева первым замглавы Ставрополя.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом месяце в России убили одного из конструкторов-разработчиков ракетного комплекса "Искандер" – 74-летнего Владимира Недошивина. По предварительным данным, россиянин, который приложил руку к убийствам украинцев, умер не в результате спланированного преступления, а во время бытового конфликта.

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