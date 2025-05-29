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Причастен к убийству тысяч украинцев: в России от взрыва гранаты погиб майор, руководивший бомбардировками Мариуполя

Марина Лисничук
OBOZ. Новости России
3 минуты
14,0 т.
Причастен к убийству тысяч украинцев: в России от взрыва гранаты погиб майор, руководивший бомбардировками Мариуполя

В российском Ставрополе подорвали майора армии РФ и первого замглаву города Заура Гурциева. Военный участвовал в войне против Украины, а именно руководил воздушными атаками Мариуполя, убившими тысячи украинцев.

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При взрыве гранаты ночью 29 мая умер еще один мужчина. Об этом сообщили российские пропагандистские Telegram-каналы.

По их данным, взрыв прогремел в районе многоэтажки на улице Чехова, 85/19. В результате него погибли двое мужчин, которые перед этим "сидели на скамейке у дома и распивали алкогольные напитки".

Смерть Заура Гурциева

"Гранату взорвал неизвестный", – пишут пропагандисты со ссылкой на близкого к силовикам человека.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что одним из погибших является Гурциев. По его словам, "рассматриваются все версии теракта" и РФ может обвинить в этом Украину.

Смерть Заура Гурциева

На сайте запущенной по инициативе диктатора Путина кадровой программы для участников вторжения ВС РФ в Украину "Время героев" говорится, что Заур Гурциев руководил воздушной частью "операции по освобождению Мариуполя". Там хвастаются, что в ходе этих преступных действий российский майор "внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель". По данным пропагандистов, это позволило "в разы увеличить их точность и эффективность, в том числе поразить базу снабжения "Азова".

Смерть Заура Гурциева

Во время российских бомбардировок Мариуполя под завалами погибли тысячи человек. Одна из авиабомб уничтожила Мариупольский драмтеатр, где погибли до 600 человек.

Смерть Заура Гурциева

В октябре Путин объявил о назначении Гурциева первым замглавы Ставрополя.

Смерть Заура Гурциева

Как сообщал OBOZ.UA, в этом месяце в России убили одного из конструкторов-разработчиков ракетного комплекса "Искандер" – 74-летнего Владимира Недошивина. По предварительным данным, россиянин, который приложил руку к убийствам украинцев, умер не в результате спланированного преступления, а во время бытового конфликта.

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