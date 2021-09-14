Президент Сирии прибыл в Москву с необъявленным визитом и провел переговоры с Путиным. Видео

Президент Сирии Башар Асад в Москву прибыл (Россия) с необъявленным визитом. В Кремле он провел переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах, сообщает пресс-служба Кремля. По его словам, Асад начал "процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни" в Сирии.

Путин сказал, что главная проблема Сирии – это военный иностранный контингент, который находится в стране без разрешения ООН и сирийских властей. С его слов, из-за этого в стране невозможно сделать шаги для консолидации сил и восстановления.

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Также лидер россиян указал, что в Сирии находятся очаги терроризма, которые контролируют части территории и угрожают населению. При этом Путин напомнил о гуманитарной помощи, которую оказывают Сирии.

В свою очередь Асад сказал, что нормализовать политические процессы пока невозможно из-за стороннего влияния "определенных государств".

"Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать все возможное для решения этих актуальных проблем", – говорил президент Сирии.

Асад пожаловался, что на Сирию наложили "античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные" санкции. Он поблагодарил российский МИД за поддержку на международной площадке.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников сказал, что незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко может стать таким же нелегитимным главой государства, как сирийский диктатор Башар Асад, которого тоже не признали большинство стран.