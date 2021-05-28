Правивший более 20 лет Асад снова победил на выборах президента Сирии с поддержкой в 95%

Башара Асада переизбрали президентом Сирии, он получил более 95% голосов. Таким образом он еще семь лет будет занимать должность главы государства.

Данные результатов выборов, которые состоялись 27 мая, на пресс-конференции обнародовал глава парламента страны Хаммуд Сабаг. Ее транслировал телеканал Al Ekhbariya. В то же время избирательный процесс сопровождался протестами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей", – сказал Сабаг.

Он уточнил, что явка избирателей составила 78%, а поддержали действующего главу государства 13 540 860 человек из более 14 млн граждан.

Отметим, что выборы сопровождались протестами как в Сирии, так и в других странах.

Так, в провинции Идлиб люди вышли на улицы и призывали своих сограждан не холить на избирательные участки. Однако в этой провинции избирательный процесс не проходил, поскольку ее контролирует оппозиция.

Также демонстрации проходили у посольства Сирии в Берлине, а Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил не признала результаты голосования и назвала выборы нелегитимными.

В то же время в Дамаске после объявления результатов запустили салюты.

Башар Асад является президентом Сирии с 2000 года. В 2014 году он набрал 88% голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская авиация 21 марта нанесла удар по городам провинции Идлиб в Сирии. Погибли минимум семь мирных жителей, ранено 14 медиков.